Από «κόσκινο» η ασφάλεια πτήσεων, πριν την κεντροποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Φύλλο και φτερό συνεχίζει να κάνει η Εθνική Εποπτική Αρχή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο αρμόδιος φορέας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, το ζήτημα της μετακίνησης του Γραφείου Πρόγνωσης του Τμήματος Μετεωρολογίας από το Αεροδρόμιο Λάρνακας στα ιδιόκτητα γραφεία της Αθαλάσσας. Ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η μεταφορά να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου, οι επιφυλάξεις που εξέφρασε την περασμένη άνοιξη μερίδα λειτουργών του Τμήματος, σε σχέση με τον επηρεασμό του βαθμού ασφάλειας των πτήσεων -με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί θόρυβος και το ζήτημα να οδηγηθεί στη Βουλή τον περασμένο Απρίλιο- προκάλεσε αναβολή της υλοποίησης μέχρι τον Οκτώβριο. Πλέον η Εθνική Εποπτική Αρχή θέλει να αποκλείσει οποιονδήποτε παράγοντα μείωσης του υφιστάμενου επιπέδου ασφάλειας, προτού ανάψει το πράσινο φως για κεντροποίηση των υπηρεσιών του Τμήματος. Πρόκειται για απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκκρεμεί να υλοποιηθεί από το 2015, ενώ σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η κεντροποίηση των υπηρεσιών του θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την ακρίβεια των προγνώσεων, στην αναβάθμιση της οργανωτικής ευελιξίας του και στην εξοικονόμηση πόρων.

Αναμένουν θετική απάντηση

Αφού έλαβε χώρα τους προηγούμενους μήνες το στάδιο της διαβούλευσης μεταξύ των δύο πλευρών, όπου το Τμήμα κλήθηκε να συλλέξει σειρά προαπαιτούμενων στοιχείων που ζητά η Αρχή, το Τμήμα κατέθεσε στις αρχές Αυγούστου την έκθεση ασφάλειας (Safety Support Assessment) και αναμένει την τελική έγκριση από την Αρχή. Σε δηλώσεις του στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, Φίλιππος Τύμβιος, είπε ότι αναμένουν ολοκληρωμένη απάντηση, και μάλιστα θετική, γύρω στα τέλη του Αυγούστου, χωρίς να διστάσει να χαρακτηρίσει αχρείαστο τον θόρυβο που δημιουργήθηκε για το ζήτημα της μετακίνησης, βγάζοντας, όπως τόνισε, εκτός των αρχικών πλάνων την υλοποίηση. Σημείωσε ότι, ενώ οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν να μεταφερθεί στα τέλη Μαΐου το προσωπικό στην Αθαλάσσα, η αναστάτωση μετέθεσε τη χρονική στιγμή στα τέλη Αυγούστου και ακολούθως τον Οκτώβριο. Διαβεβαίωσε ότι πριν τον θόρυβο το Τμήμα ήταν σύμφωνο με όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και διαδικασίες. «Δεν υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό, αλλά μετά από όλη εκείνη τη φασαρία, η Εθνική Εποπτική Αρχή ξεσκονίζει τα πάντα», εξήγησε ο κ. Τύμβιος.

Το νέο γραφείο πρόγνωσης και παρατήρησης στα ιδιόκτητα γραφεία του Τμήματος Μετεωρολογίας στην Αθαλάσσα.

Για βελτίωση στην ακρίβεια προγνώσεων

Σε σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, με αφορμή τον θόρυβο, αναφέρεται ότι τα οφέλη που αναμένεται να έχει το Τμήμα από τη μεταφορά λειτουργών του στην Αθαλάσσα είναι πολλαπλά. Ένα από αυτά που παρέθεσε είναι η βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών, καθώς η μετεωρολογική παρατήρηση της Λευκωσίας που θα είναι δυνατή με τη στελέχωση του γραφείου Αθαλάσσας και η βραδινή ραδιοβόληση, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει με τη μεταφορά προσωπικού, θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην ακριβέστερη πρόγνωση των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και βελτιώνοντας την ακρίβεια των προγνώσεων. Επίσης αναμένεται να προκύψει βελτίωση συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς η συνύπαρξη της διεύθυνσης, έμπειρων λειτουργών σε κανονικό ωράριο εργασίας, του τεχνικού προσωπικού και του προσωπικού βάρδιας θα επιτρέψει ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, μειώνοντας τις υπερωρίες και το λειτουργικό κόστος. Η βελτίωση αποκρίσεων σε έκτακτες ανάγκες, η καλύτερη τεχνική υποστήριξη και η εξοικονόμηση πόρων, περιλαμβάνονται επίσης στα θετικά της κεντροποίησης.

Δοκιμαστικές βάρδιες

Στο μεταξύ, μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές βάρδιες προσωπικού στο νέο γραφείο πρόγνωσης και παρατήρησης στην Αθαλάσσα. Σκοπός είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση πιθανών αδυναμιών και προβλημάτων, όπως εξοπλισμού και συνδέσεων, ώστε η μεταφορά να γίνει με απόλυτη ασφάλεια. Την ίδια ώρα ο κ. Τύμβιος διευκρίνισε ότι, παρά τη μετακίνηση, για κάποιες μέρες του μήνα οι λειτουργοί του Τμήματος θα εργάζονται στα δύο αεροδρόμια, ώστε, όπως εξήγησε, να μη χάσουν την επαφή τους με τον καιρό των αεροδρομίων.

Στο 15% η υποστελέχωση

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η υποστελέχωση στο Τμήμα βρίσκεται σήμερα στο 15%. Φέτος θα γίνει η πλήρωση μίας θέσης, με τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πρόσληψης στο Δημόσιο, να αναμένουν την πρόσκληση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προφορική εξέταση. Σύμφωνα με τον κ. Τύμβιο, ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τη στελέχωση του Τμήματος, είναι τα απαιτούμενα πτυχία, τα οποία, όπως τόνισε, δεν έχουν όλοι. Για αυτόν τον λόγο, πρόσθεσε, μετά την πρόσληψη ενός λειτουργού χρειάζονται 1,5 – 2 χρόνια εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις.