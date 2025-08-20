Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Φωτιά στον Ύψωνα: Γεμάτο γκαζάκια το εργοστάσιο - Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος (φώτος/βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: Γιάννης Πάζουρος

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν βελτιωμένη εικόνα.

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε εργοστάσιο-αποθήκη στην περιοχή Ύψωνα, στη Λεμεσό, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάνουν επί τόπου για την κατάσβεση της.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκκενωθεί σπίτια προληπτικά, ενώ στο σημείο ακούγονται εκρήξεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν βελτιωμένη εικόνα.

Φωτογραφίες από το σημείο, αλλά και πληροφορίες του politis.com.cy, δείχνουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από γκαζάκια τα οποία βρίσκονταν μέσα στο χώρο, θέτοντας και τους πυροσβέστες σε κίνδυνο μιας και οι αρχές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων τι φυλασσότανε στο χώρο. Ο ιδιοκτήτητς του υποστατικού έχει ενημερωθεί. Φαίνεται πως το λεγόμενο εργοστάσιο, στην πραγματικότητα ήταν αποθήκη, χωρίς τις όποιες ενδείξεις ότι το χρησιμοποιούσαν για παραγωγή.

Κλειστός είναι από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, ο δρόμος προς την περιοχή Ύψωνα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας.

Φωτογραφίες από το σημείο

Φωτογραφία από τα ξημερώματα

Βίντεο από το σημείο και από σελίδες στα ΜΚΔ:

Tags

φωτιάΛΕΜΕΣΟΣΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited