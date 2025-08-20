Φωτιά στον Ύψωνα: Γεμάτο γκαζάκια το εργοστάσιο - Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος (φώτος/βίντεο)

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε εργοστάσιο-αποθήκη στην περιοχή Ύψωνα, στη Λεμεσό, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάνουν επί τόπου για την κατάσβεση της.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκκενωθεί σπίτια προληπτικά, ενώ στο σημείο ακούγονται εκρήξεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν βελτιωμένη εικόνα.

Φωτογραφίες από το σημείο, αλλά και πληροφορίες του politis.com.cy, δείχνουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από γκαζάκια τα οποία βρίσκονταν μέσα στο χώρο, θέτοντας και τους πυροσβέστες σε κίνδυνο μιας και οι αρχές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων τι φυλασσότανε στο χώρο. Ο ιδιοκτήτητς του υποστατικού έχει ενημερωθεί. Φαίνεται πως το λεγόμενο εργοστάσιο, στην πραγματικότητα ήταν αποθήκη, χωρίς τις όποιες ενδείξεις ότι το χρησιμοποιούσαν για παραγωγή.

Κλειστός είναι από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, ο δρόμος προς την περιοχή Ύψωνα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή. Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας.

Φωτογραφίες από το σημείο

Φωτογραφία από τα ξημερώματα

Βίντεο από το σημείο και από σελίδες στα ΜΚΔ: