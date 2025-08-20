Συνελήφθη στην Κύπρο 36χρονος εκζητούμενος από τις Αρχές της Πολωνίας

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου κατά την άφιξή του 36χρονος εκζητούμενος από τις Αρχές της Πολωνίας σχετικά με υπόθεση απαγωγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας ο 36χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στην Πολωνία.

Όπως αναφέρεται, ο 36χρονος καταζητείται από τις Αρχές της Πολωνίας, για σκοπούς έκτισης ποινής φυλάκισης διάρκειας ενός έτους, που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο 2020, σε σχέση με υπόθεση απαγωγής, και παράνομης κατακράτησης, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στην Πολωνία.

Οι Αρχές της Πολωνίας εξέδωσαν εναντίον του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 1430, την Τρίτη, ο 36χρονος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, με πτήση από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

«Αφού κατά τον διαβατηριακό έλεγχο από μέλος της Αστυνομίας, στον χώρο αφίξεων, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος καταζητείται από τις Αρχές της Πολωνίας, αυτός συνελήφθη δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσης του στις Αρχές της Πολωνίας», προστίθεται.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.