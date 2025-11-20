Η Πετρολίνα ενισχύει διαχρονικά το έργο του Cans for Kids

Ο Κυπριακός Ανθρωπιστικός Σύνδεσμος για Παιδιά «Cans for Kids», παρουσία της κας Έλενας Νικολάου, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Petrolina (Holdings) Public Limited, παρέδωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας το σύγχρονο σύστημα επανεκπαίδευσης βάδισης LiteGait 200P, αξίας 15.000 ευρώ, το οποίο αγοράστηκε με έσοδα από την ανακύκλωση μετάλλων.

Η Πετρολίνα, πιστή στις αξίες και τις αρχές της, λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την υγεία και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζοντας διαχρονικά μια συγκροτημένη πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει τον Σύνδεσμο «Cans for Kids», με τη χορήγηση δωρεάν καυσίμων στα οχήματά του.

Στην τελετή παράδοσης, η κα. Έλενα Νικολάου δήλωσε: «Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο Cans for Kids από το 2000, αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο που επιτελεί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των νοσοκομείων μας και στην προώθηση της ανακύκλωσης στην Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο κος Γιώργος Εγγλέζου, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ευχαρίστησε θερμά την Πετρολίνα, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στη συνεχή αυτή στήριξη, ο Σύνδεσμος μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας. Τον ιατρικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Οικονομικός Διευθυντής του Νοσοκομείου, Μάριος Μιχαήλ, μαζί με την υπεύθυνη φυσιοθεραπεύτρια Στάλω Μηνά Στυλιανού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 μέχρι σήμερα, ο Σύνδεσμος έχει δωρίσει ιατρικό εξοπλισμό αξίας περίπου 350.000 ευρώ, στους Παιδιατρικούς Θαλάμους των Νοσοκομείων της Κύπρου.