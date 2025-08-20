Η Τουρκία διπλασιάζει τον στρατό της στα Κατεχόμενα - Αναβάθμιση του διοικητή σε Αντιστράτηγο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του edotourkia.gr, που επικαλείται τον τουρκικό Τύπο, ο αριθμός των τουρκικών στρατευμάτων στην κατεχόμενη Κύπρο αναμένεται να εκτοξευθεί στις 100 χιλιάδες, ενώ για πρώτη φορά αναβαθμίστηκε σε βαθμό Αντιστρατήγου ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στο νησί.

Η τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ σημειώνει ότι «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη ‘νότια Κύπρο’ κινητοποίησε την Άγκυρα». Στο πλαίσιο αυτό, η «Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου» αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του Υποστρατήγου στο επίπεδο του Αντιστρατήγου.

Όπως αναφέρεται, τον Αύγουστο του 2023, ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç είχε τοποθετηθεί στη διοίκηση των κατοχικών δυνάμεων με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε Αντιστράτηγο, όντας ο πρώτος αξιωματικός που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στην κατεχόμενη Κύπρο.

Διπλασιασμός στρατιωτικής ισχύος

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα TRHaber, την οποία επικαλείται η Αϊντινλίκ, ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο αναμένεται να διπλασιαστεί, ξεπερνώντας σύντομα τους 100.000.

Η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι οι «τουρκικές δυνάμεις της βόρειας Κύπρου», οι οποίες στο παρελθόν αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό ταξιαρχιών πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων μάχης, πλέον μετατρέπονται σε πλήρως αποτρεπτική δύναμη. Στη νέα δομή τους περιλαμβάνονται αρκετές μεραρχίες, καθώς και δυνάμεις χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικού πολέμου και άλλες υποστηρικτικές μονάδες.