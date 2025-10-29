Η πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας – 64 νεκροί, σκηνές πολέμου στις φαβέλες

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του Κυβερνήτη της πολιτείας.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Στο μεταξύ, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) εξέφρασε χθες Τρίτη «αποτροπιασμό» για τις πολύνεκρες αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64 ανθρώπους.

Ειδικότερα, σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ εκφράζει «αποτροπιασμό για τη συνεχιζόμενη αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία φέρεται να έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αστυνομικών».

«Αυτή η φονική επιχείρηση ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας», επισημαίνει.

«Υπενθυμίζουμε στις αρχές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητούμε άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ