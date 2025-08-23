Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καμίνι η Κύπρος το Σ/Κ, σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση- Πότε θα αρχίσει να δροσίζει

Εποχική ποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από τις 12:00 μέχρι τις 17:00 το απόγευμα Κίτρινη Προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

 

