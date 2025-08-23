Πρόκληση από ξένη ιστοσελίδα: «Βόρεια Κύπρος» και «παράδεισος συνταξιοδότησης» η Κερύνεια

Μια ακόμη πρόκληση εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφεται στο διαδίκτυο, αυτήν τη φορά από την ιστοσελίδα Live and Invest Overseas, η οποία παρουσίασε τα κατεχόμενα εδάφη ως «Βόρεια Κύπρο» και μάλιστα τα την προβάλλει ως ιδανικό προορισμό για συνταξιοδότηση και επενδύσεις. Στο ετήσιο αφιέρωμά της ιστοσελίδας, για τους «καλύτερους τόπους στον κόσμο για να ζήσει κανείς μετά τη συνταξιοδότηση», η ιστοσελίδα κατατάσσει την κατεχόμενη Κερύνεια σε περίοπτη θέση, περιγράφοντάς την ως «παράδεισο» για ξένους που αναζητούν χαμηλό κόστος ζωής και μεσογειακό τρόπο διαβίωσης.

Το ρεπορτάζ της Live and Invest Overseas μιλά για «ανέγγιχτες παραλίες, ιστορικά κάστρα και γραφικά χωριά» και δεν παραλείπει να τονίσει πως με μόλις 1.500 δολάρια το μήνα ένα ζευγάρι ξένων μπορεί να ζήσει «άνετα» στην Κερύνεια. Την ίδια ώρα, παρουσιάζει την αγορά ακινήτων ως «ευκαιρία», με διαμερίσματα σε παραθαλάσσια θέρετρα από 110.000 δολάρια. Το κείμενο, που αποσιωπά πλήρως το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, υιοθετεί ορολογία που νομιμοποιεί εμμέσως την κατοχική παρουσία και την παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

«Η Κερύνεια, στη βόρεια ακτή της Βόρειας Κύπρου, είναι γνωστή για τις εμβληματικές της εικόνες, με τα βουνά της Κερύνειας στο φόντο και τη Μεσόγειο μπροστά της. Είναι πλούσια σε ιστορικά θαύματα και βυθισμένη στους θρύλους, καθώς λέγεται ότι ιδρύθηκε από δύο βετεράνους του Τρωικού Πολέμου.

Η Κερύνεια προσφέρει χαμηλό κόστος διαβίωσης – μόλις 1.500 δολάρια τον μήνα επαρκούν για ένα άνετο επίπεδο ζωής για ένα ζευγάρι. Οι χαμηλές τιμές αφορούν την αγορά ακινήτων, που αποτελεί εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία σε σχέση με άλλες περιοχές της Μεσογείου, αναφέρει το αφιέρωμα. Με το ζεστό κλίμα και την άφθονη ηλιοφάνεια, η Κερύνεια προσελκύει εδώ και χρόνια επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ευρώπη».