Αγία Νάπα: Ενίσχυση του φωτισμού στον πεζόδρομο

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 40 σύγχρονων προβολέων κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου Αγίας Νάπας, από την παραλία Sandy Bay μέχρι την ακτή του Nissi Beach. Σύμφωνα με τον δήμο του τουριστικού θερέτρου, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει την εικόνα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του παραλιακού μετώπου, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο νέος φωτισμός προσφέρει πληρέστερη ορατότητα και ενισχυμένη αίσθηση ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό τοπίο της παραλιακής διαδρομής, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον για πεζούς, ποδηλάτες, οικογένειες και επισκέπτες. Ενισχύει, επίσης, τη δέσμευση του Δήμου Αγίας Νάπας για βιώσιμη ανάπτυξη, καθότι έχουν εγκατασταθεί ενεργειακά αποδοτικοί προβολείς που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα, ασφάλεια ή αισθητική.

«Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Αγίας Νάπας για βιώσιμη ανάδειξη του παραλιακού μετώπου, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες ζωής, αναψυχής και τουριστικής προβολής της περιοχής μας», τονίζεται στην ανακοίνωση. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του σ' όσους εργάστηκαν μ' επαγγελματισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, είπε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ασφάλεια και αναβαθμίζουν την ταυτότητα της Αγίας Νάπας.

«Στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια πόλη πιο φωτεινή, ασφαλή και ανθρώπινη, με υποδομές αντάξιες των προσδοκιών των δημοτών και των επισκεπτών μας», επισήμανε. Στο μεταξύ, ο Δήμος Αγίας Νάπας (δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Νάπας) στο πλαίσιο της στρατηγικής του για πράσινη ανάπτυξη και έξυπνες λύσεις στην καθημερινότητα, προχώρησε στην τοποθέτηση δύο νέων προηγμένων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων στάθμευσης, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Τα νέα μηχανήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στις οδούς Κρύου Νερού και Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στη διαδικασία πληρωμής. Υποστηρίζουν τόσο πληρωμές με κέρματα, όσο και με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης.