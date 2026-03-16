Έρχιουρμαν: Μη ρεαλιστική η προσπάθεια στρατιωτικής εξισορρόπησης με Τουρκία

Ως τ/κ «λαός», δεν θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα για λάθη που δεν είναι δικά μας ενώ η θέλησή μας αγνοείται παράνομα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν η οποία προβάλλεται τη Δευτέρα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες Βατάν και Κίπρις ποστασί.

Στην μακροσκελή ανάρτησή του αργά το απόγευμα της Κυριακής ο Τ/κ ηγέτης αναφέρει ότι οι στρατιωτικές συμμαχίες και οι συμφωνίες της ΚΔ, στοχεύουν στη δημιουργία ισορροπίας έναντι της Τουρκίας και όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι σε καμία περίπτωση ρεαλιστική. «Αυτές οι προσπάθειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού και των κατοίκων του και, παρόλο που αυτός ο κίνδυνος προέκυψε χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδρυτικών εταίρων, μας περιλαμβάνει και εμάς».

Αυτή η κατάσταση, συνεχίζει, δεν συνάδει ούτε με το στάτους κβο στο νησί ούτε είναι δίκαιη κι αποφεύγει επί του παρόντος να σχολιάσει τις συζητήσεις για τις Βρετανικές Βάσεις και για την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι κύριες πηγές εσόδων και για τις δύο πλευρές στο νησί είναι σαφείς και ο τουρισμός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. «Η διακινδύνευση της ασφάλειας αναπόφευκτα θέτει σε κίνδυνο τον τουρισμό ειδικότερα και την οικονομία γενικότερα» λέει. Τις τελευταίες ημέρες, προσθέτει, παρακολουθεί στον ε/κ Τύπο αναφορές στον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των γεγονότων στον τουρισμό, ενώ υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις από πλευράς της Κυβέρνησης της ΚΔ αντικατοπτρίζονται στον διεθνή Τύπο με το ότι το νησί δεν είναι ασφαλές μέρος.

Ο Τ/κ ηγέτης σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία έχουν στρατιωτική παρουσία στο «νότο» - κατά την έκφρασή του - και οι δηλώσεις και τελετές υποδοχής που έγιναν από την Κυβέρνηση της ΚΔ, είναι γνωστές. «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είμαι σίγουρος πόση κριτική μπορεί να ασκηθεί στον ξένο Τύπο για την αναφορά σε αυτό το θέμα» συμπληρώνει.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρει ότι ένιωσε τη ανάγκη να παρέμβει βλέποντας τα δημοσιεύματα και τις συζητήσεις στην ε/κ πλευρά και την προσπάθεια της Κυβέρνησης της ΚΔ για την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που θα παρουσιάσει την Κύπρο ως ασφαλές μέρος.

Ο κ. Έρχιουρμαν κάνει αναφορά και σε άρθρο του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ στην Γενί Ντουζέν πως ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός Σαμαράς, σε ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, είπε πως εάν το Σχέδιο Ανάν είχε εφαρμοστεί, ένας Τουρκοκύπριος θα ήταν Πρόεδρος λόγω της εκ περιτροπής προεδρίας, και θα ήταν αδύνατο για την Ελλάδα να στείλει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στο νησί. «Πόσο ενδιαφέρον» προσθέτει.

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν το συμπέρασμα είναι πως «αυτό το νησί είναι μικρό. Αυτό το νησί βρίσκεται σε μια επικίνδυνη περιοχή. Εμείς, ως τουρκοκυπριακός λαός, δεν θέλουμε να πληρώσουμε το τίμημα για λάθη που δεν είναι δικό μας λάθος, υπό συνθήκες όπου αγνοούμαστε άδικα και η θέλησή μας αγνοείται παράνομα».

Ελπίζει κι εύχεται, αναφέρει, αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, να δημιουργηθούν συνθήκες όπου δεν θα πεθαίνουν άλλα παιδιά ή άνθρωποι και ότι μετά το τέλος του πολέμου, η διασύνδεση μεταξύ διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και στο νησί θα γίνει καλύτερα κατανοητή από όλους.

Αυτά, καταλήγει, μπορεί να ερμηνευτούν ως ρομαντικές ευχές, αλλά αντίθετα, αυτή είναι η «πραγματικότητα», όπως αναφέρει, που λέει ότι η ασφάλεια αυτού του νησιού και η βιώσιμη ευημερία των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων δεν μπορούν να διασφαλιστούν αγνοώντας τον τουρκοκυπριακό «λαό», στερώντας του την ισότητα και αγνοώντας τη θέλησή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ