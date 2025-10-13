Αύξηση δασμών: Aνησυχούν οι εργαζόμενοι για τις δουλειές τους;

Τον αντίκτυπο της αύξησης των δασμών στις ΗΠΑ στην εργασιακή ασφάλεια, εξετάζει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας (EKT).

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι αρκετά χαλαροί, όσοι εργάζονται σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό και όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα ανησυχούν περισσότερο για τις δουλειές τους από ό,τι πριν από την αύξηση των δασμών.

Σε blog που υπογράφουν οι Agostino Consolo, António Dias da Silva, Maarten Dossche and Marco Weißler, αναφέρεται ότι οι εμπορικοί δασμοί μεταξύ της ευρωζώνης και των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκαν σημαντικά φέτος.

«Αυτοί οι δασμοί αυξάνουν την τιμή των αγαθών που παράγονται στην Ευρώπη για τους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πιθανό να μειώσουν τη ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα και να ωθήσουν ορισμένες εταιρείες στη δική μας πλευρά του Ατλαντικού να μειώσουν τις δραστηριότητές τους και το εργατικό δυναμικό τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίο πλήγμα για την απασχόληση στην ευρωζώνη», σημειώνεται.

Στο πλαίσιο της Έρευνας Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ ρωτήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι τον Ιούλιο πώς οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ έχουν επηρεάσει την πιθανότητα να χάσουν την τρέχουσα εργασία τους.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν ανησυχούν περισσότερο από πριν

Σύμφωνα με τους συντάκτες, οι δασμοί λειτουργούν όπως οι φόροι αυξάνοντας τις τιμές των εισαγόμενων αγαθών. Αυτό ισχύει τόσο για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές εταιρείες για την παραγωγή τους, όπως τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, όσο και για τα αγαθά που αγοράζουν απευθείας οι καταναλωτές, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα. Συνεπώς, προστίθεται, οι δασμοί καθιστούν τα προϊόντα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών πιο ακριβά και λιγότερο ανταγωνιστικά στην αγορά των ΗΠΑ.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες και οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε άλλους παραγωγούς και να απαιτήσουν λιγότερα ευρωπαϊκά αγαθά. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν σημαντική ποσότητα των αγαθών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται με τη σειρά τους να αποφασίσουν να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι δασμοί μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της εργασίας των Ευρωπαίων εργαζομένων.

Παρά τους πιθανούς αυτούς κινδύνους, επισημαίνεται, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Κατά μέσο όρο, οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι η σταθερότητα της εργασίας τους επηρεάζεται από τους δασμούς των ΗΠΑ .

Το 85% όλων των εργαζομένων αναφέρουν αμετάβλητες ή ακόμη και χαμηλότερες προσδοκίες απώλειας θέσεων εργασίας μετά την αύξηση των δασμών των ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργοδότες τους δεν θα επηρεάζονταν άμεσα από τη χαμηλότερη ζήτηση από τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική για περίπου το 15% των εργαζομένων. Αυτή η ομάδα αντιλαμβάνεται μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας θέσεων εργασίας, με το 3% να δηλώνει μάλιστα ότι η πιθανότητα απώλειας της εργασίας του έχει αυξηθεί πολύ.

Οι εργαζόμενοι σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό ανησυχούν περισσότερο

Οι εργαζόμενοι σε χώρες και τομείς που εξάγουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται υψηλότερο κίνδυνο για την εργασία τους. Ωστόσο, οι εταιρείες με άμεσες επιχειρηματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι λιγότερο εμφανείς από ό,τι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό των εταιρειών και των θέσεων εργασίας που συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές των ΗΠΑ κυμαίνεται από λίγο πάνω από 1% στην Ελλάδα έως 6,7% στην Ιρλανδία.

Το ποσοστό των εργαζομένων που φοβούνται περισσότερο την απώλεια θέσεων εργασίας είναι υψηλότερο σε χώρες στις οποίες το εργατικό δυναμικό είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις εξαγωγές των ΗΠΑ, όπως η Ιρλανδία.

Οι εργαζόμενοι σε τομείς με μεγαλύτερο εμπορικό προσανατολισμό και κυκλικότητα - που επί του παρόντος βρίσκονται υπό την πίεση άλλων σοκ, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας - είναι πιο πιθανό να αντιληφθούν αυξανόμενο κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας μετά την αύξηση των δασμών των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, τις κατασκευές ή το εμπόριο αισθάνονται ότι επηρεάζονται αρνητικά περισσότερο από αυτούς τους δασμούς . Αυτοί οι τομείς είτε εξαρτώνται περισσότερο από τις εξαγωγές των ΗΠΑ είτε γενικά είναι πιο επιρρεπείς σε ανοδικές και καθοδικές διακυμάνσεις.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα ή στον τομέα της υγείας συνήθως δεν πωλούν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες των ΗΠΑ. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τις συνολικές οικονομικές συνθήκες.

Οι εργαζόμενοι στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι επίσης πιο εκτεθειμένοι στους δασμούς των ΗΠΑ και αναφέρουν υψηλότερους φόβους για την εργασία τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην Ιρλανδία και την Ολλανδία, οι οποίες φιλοξενούν τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία πολλών αμερικανικών εταιρειών και είναι πολύ ανοιχτές οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες είναι πιο ευάλωτοι σε αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα αισθάνονται μεγαλύτερο κίνδυνο ειδικά σε τομείς παραγωγής αγαθών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρότερη έκθεσή τους στον μεταποιητικό τομέα, όπου οι δασμοί έχουν πιο αρνητικό αντίκτυπο. Ωστόσο, η επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης μπορεί επίσης να επιδεινώσει τις οικονομικές προοπτικές για άλλους, καθώς οι εργαζόμενοι που αναμένουν να χάσουν τις δουλειές τους μειώνουν τις δαπάνες τους προληπτικά.

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που αναμένουν να χάσουν τις δουλειές τους είναι πιο πιθανό να τις χάσουν αργότερα. Ως εκ τούτου, ενώ ο άμεσος αντίκτυπος των δασμών των ΗΠΑ στις θέσεις εργασίας φαίνεται να είναι περιορισμένος, ο αντίκτυπός τους σε ορισμένους εργαζόμενους μπορεί να είναι ισχυρότερος και θα μπορούσε να προσθέσει περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.