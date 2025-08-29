Η ΑΗΚ συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών τον Σεπτέμβριο

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες της Κύπρου. Στην ανακοίνωση η Αρχή υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά

Ειδικότερα η ΑΗΚ αναφέρει ότι στη Λευκωσία και Αγλαντζιά η εγκατάσταση θα γίνεται στην περιοχή μεταξύ λεωφόρου Λάρνακος, λεωφόρου Αμμοχώστου και λεωφόρου Κέννεντυ, εκατέρωθεν της λεωφόρου Κέννεντυ μέχρι το ύψος του ιερού ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας, εκατέρωθεν της λεωφόρου Λάρνακος από το ύψος του κυκλικού κόμβου προς ΣΟΠΑΖ μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Σαλαμίνος και Στασίνου και στην περιοχή μεταξύ λεωφόρου Λάρνακος και λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από το ύψος του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και την λεωφόρο Σαλαμίνος και Στασίνου.

Στη Λεμεσό θα γίνεται εκατέρωθέν της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ και της λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως (νότια Τσιρείου Σταδίου).

Στη Λάρνακα στην περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Γρήγορη Αυξεντίου, οδών Λουκή Ακρίτα, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Πλατείας Μητροπόλεως, Ανδρέα Στρουθίδη και Χριστόδουλου Ιακωβίδη.

Στο Παραλίμνι στο κέντρο Παραλιμνίου, περιοχή εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, οδοί Πρωταρά, Σαλαμίνος, Αντώνη Παπαδοπούλου και Ηλία Παπακυριακού.

Στον Πρωταρά εκατέρωθεν την οδού Ακεφάλου.

Στην Πάφο στην περιοχή μεταξύ λεωφόρου Ελλάδος, λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, οδού Αθηνάς, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος μέχρι τα δημοτικά όρια Έμπας.

Πηγή: ΚΥΠΕ