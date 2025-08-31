Μεγάλο αγκάθι το καρνάγιο - Προχωρούν τα πρώτα έργα στην Ακταία Οδό

Σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εργασίες στην Ακταία Οδό στη Λεμεσό, δίνοντας το στίγμα του πώς θέλει ο Δήμος Λεμεσού να μεταμορφώσει την παραμελημένη παραλιακή δυτική πλευρά του κέντρου, ετοιμάζοντας τη Λεμεσό της επόμενης δεκαετίας με τις νέες τεράστιες αναπτύξεις που ετοιμάζονται στην περιοχή, δημιουργώντας μία νέα πόλη μέσα στη Λεμεσό. Αν και ο Δήμος Λεμεσού ετοιμάζει τα επόμενα μικρά αλλά ουσιαστικά έργα, μεγάλο αγκάθι στην περιοχή αποτελεί το καρνάγιο που πρέπει άμεσα να μετακινηθεί, «απελευθερώνοντας» την περιοχή και το παραλιακό μέτωπο. Προς τούτου, έχουν σταλεί διάφορες επιστολές προς τους αρμοδίους από τον δήμο, ενώ έχουν γίνει και σειρά συναντήσεων του δημάρχου με υπουργούς και άλλους κυβερνητικούς δρώντες. Για την ώρα, φαίνεται ότι το κράτος δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει τις ευθύνες του, με τη μία υπηρεσία να στέλνει το μπαλάκι στην άλλη και τον Δήμο Λεμεσού να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι δεδομένο ότι το καρνάγιο δεν μπορεί να παραμείνει στην Ακταία Οδό και είναι εμπόδιο στους σχεδιασμούς.

Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος

Ήδη έχει δοθεί στο κοινό ο νέος παραλιακός πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος της Λεμεσού που ακολουθεί την όδευση της Ακταίας Οδού, ενώ απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν τη σήμανση, φύτευση πρασίνου και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) και ετοιμάζονται εγκαίνια. Βρίσκεται επί της παραλίας, μπροστά από τα παλιά βιομηχανικά κτήρια. Ξεκινά στο τέρμα της μαρίνας Λεμεσού και φτάνει μέχρι την οδό Αλεξανδρείας (προέκταση της Δημοκρατίας) για περίπου ένα χιλιόμετρο, όπου ολοκληρώνεται προσωρινά λόγω της εκβολής του ποταμού Γαρύλλη. Από εκεί όμως υπάρχει σύνδεση με το γραμμικό πάρκο Γαρύλλη, μέσω της οδού Δημοκρατίας. Το έργο αυτό έχει γίνει με ελάχιστα χρήματα και αποτελεί την πρώτη ουσιαστική κίνηση του Δήμου Λεμεσού για τα υλοποιήσει τους σχεδιασμούς του στην Ακταία Οδό και κυρίως για να μην γίνει ένας ακόμα δρόμος για οχήματα και πόσω μάλλον μία νέα λεωφόρος διπλής και τετραπλής κατεύθυνσης αλλά πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος στα πρότυπα ενός νέου μόλου, όπως ήταν και η προεκλογική δέσμευση του δημάρχου, Γιάννη Αρμεύτη.

Ταυτόχρονα έγινε εκτεταμένος καθαρισμός της Ακταίας Οδού όπου απομακρύνθηκαν τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών, μπάζων, παράνομων παραπηγμάτων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς που υπήρχε στην περιοχή. Μετακινήθηκαν μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένης ξυλείας καθώς και αρκετά εγκαταλελειμμένα σκάφη, βαριά μηχανήματα και άλλα ογκώδη αντικείμενα. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τους Λεμεσιανούς ο καθαρισμός της παραλίας για 300 περίπου μέτρα στην περιοχή μπροστά από το εργοστάσιο της ΚΕΟ, όπου δημιουργήθηκε επί της ουσίας μία ακόμα παραλία για τον κόσμο, που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν τόσο εύκολα προσβάσιμη. Για το κομμάτι του καθαρισμού και άρση των παρανομιών, έπεται μεγάλη συνέχεια με ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα για άρση κάθε παρανομίας.

Τα επόμενα βήματα

Ο Δήμος Λεμεσού είναι πλέον αποφασισμένος να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Επόμενος στόχος είναι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το νέο λιμάνι Λεμεσού. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, χρειάζεται να κατασκευαστεί μία ξύλινη πεζογέφυρα πάνω από την εκβολή του Γαρύλλη. Ήδη επεξεργάζονται σχέδια μαζί με το Τμήμα Υδάτων, ενώ σε βορειότερο σημείο θα γίνει ενίσχυση των πρανών του ποταμού. Από εκεί και πέρα, με τον ίδιο τρόπο που έγινε στην πρώτη φάση, ο πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος θα συνεχίσει και απώτερος στόχος είναι να φτάσει μέχρι την αίθουσα επιβατών του νέου λιμανιού Λεμεσού, συνδέοντας τη πόλη με το λιμάνι Λεμεσού μέσω νέας όδευσης. Για τη σύνδεση αυτή ο δήμος έχει νέα μεγάλα σχέδια που όμως δεν εντάσσονται στην Ακταία.

Όπως πληροφορείται ο «Π», ο δήμαρχος Λεμεσού το τελευταίο διάστημα είναι σε επαφή με τους ιδιοκτήτες των προνομιακών παραλιακών τεμαχίων γης της περιοχής για να παραχωρήσουν προς τον δήμο τη ρυμοτομία που επιβάλλεται για την κατασκευή του δρόμου και των πεζοδρομίων και φαίνεται να υπάρχει με αρκετούς από αυτούς πρόσφορο έδαφος, δεδομένου κιόλας ότι ο εξωραϊσμός της περιοχής είναι σαφώς προς όφελός τους. Παίρνοντας ο δήμος τη ρυμοτομία, το έργο θα περάσει στην επόμενη φάση, όπου αναμένεται η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη συνολική διαμόρφωση της Ακταίας Οδού και καθορισμό όλων των επιθυμητών χρήσεων.

Συμφωνία με το CMMI

Ο Δήμος Λεμεσού έχει πρόσφατα υπογράψει συμφωνία με το CMMI (Cyprus Marine Marine Institute) προκειμένου να γίνει μελέτη του βυθού της Ακταίας Οδού. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα γίνει καταγραφή σε μία έκταση 1.500 μέτρων μήκους και σε 500 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Στόχος να καταγραφεί η κατάσταση του βυθού για να μπορέσει στο μέλλον να γίνει εκστρατεία καθαρισμού του, για να είναι προσβάσιμη η θάλασσα στους Λεμεσιανούς για κολύμπι. Η εν λόγω περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη καθώς για χρόνια οι βιομηχανίες έριχναν στη θάλασσα τα διάφορα απόβλητα, ενώ λίγο πιο πέρα λειτουργούσε τόσο το παλιό σφαγείο όσο και το κεραμοποιείο. Η χαρτογράφηση από το CMMI θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα για τον καθαρισμό της παραλίας και πόσες εργασίες χρειάζεται να γίνουν.

Το καρνάγιο

Το καρνάγιο βρίσκεται στο σημείο εκείνο εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι ουσιαστικά ένα ναυπηγείο που εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες των σκαφών που υπάρχουν στη Λεμεσό και όχι μόνο. Η βασική ιδιαιτερότητα είναι ότι πλέον ομολογουμένως έφτασε η ώρα να μετακινηθεί αλλού αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλέξει ένα συγκεκριμένο σημείο που να γίνει η μεταφορά, σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις, μακριά από την οικιστική δράση και την παραλιακή ανάπτυξη, σε χώρο που να εξυπηρετεί καλύτερα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ταυτόχρονα, η γη στην οποία στεγάζονται οι επιχειρήσεις αυτές είναι ουσιαστικά επιχωμάτωση επί της θάλασσας και δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και στους ψηφιακούς χάρτες του Κτηματολογίου δεν παρουσιάζεται ως κρατική γη αλλά, κυρίως, ούτε σε καμία περίπτωση ως ιδιωτική, αν και μερικά κτήρια είναι εντός κρατικού τεμαχίου. Αυτό από μόνο του εξυπακούει ότι όλες οι υποδομές εκεί είναι παράνομες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταφορά των επιχειρήσεων που δρουν εκεί σε άλλο σημείο είναι να βρίσκονται παραθαλάσσια. Το δεδομένο αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια και έτσι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές. Το θέμα όμως αυτό δεν αφορά τη Λεμεσό και τον οικείο δήμο αλλά ευρύτερα το κράτος για το πού επιθυμεί να τοποθετήσει μία τέτοια δραστηριότητα στην ακτογραμμή του.

Πάντως, σε πρόσφατη αλληλογραφία του Δήμου Λεμεσού με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, φαίνεται να υπάρχει, από τη μία, κατανόηση για την ανάγκη άρσης των παρανομιών, από την άλλη, όμως το κράτος δεν φαίνεται διατεθειμένο να βρεθεί συμβιβαστική λύση και μετακίνηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ο δήμος είχε ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μετακίνηση του καρνάγιου, με το υπουργείο να απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό (δηλαδή να τεθεί χρονοδιάγραμμα) σημειώνοντας δε ότι, με βάση γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέχει οποιανδήποτε υποχρέωση για την εξεύρεση εναλλακτικού χώρου για τη μετακίνηση των εν λόγω επιχειρήσεων, ούτε και φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων λόγω απομάκρυνσής τους από το κρατικό τεμάχιο».

Από τον Δήμο Λεμεσού πάντως επιθυμούν οι όποιες αλλαγές να γίνουν σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις για να μην υπάρξει πρόβλημα σε κανέναν. Η εικόνα σήμερα στο καρνάγιο δεν είναι η επιθυμητή από κανέναν. Υπάρχουν υποστατικά που έχουν ανεγερθεί παράνομα εδώ και δεκαετίες, ενώ δεν υπάρχει έλεγχος για τις δραστηριότητες που γίνονται εντός της θάλασσας. Σε εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα που κατέχει ο «Π», γίνεται σαφές ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι συγκεκριμένες και ουσιαστικά αφορούν τα έργα που υλοποιεί σήμερα ο δήμος στην Ακταία Οδό.