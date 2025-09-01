Crash test για τις σχέσεις Εκκλησίας Κύπρου-Φαναρίου

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που θα συνέλθει τον ερχόμενο Οκτώβριο για να εξετάσει το έκκλητο (προσφυγή εναντίον της απόφασης της Εκκλησίας της Κύπρου ) του επισκόπου, πρώην μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού, βρίσκεται η Εκκλησία της Κύπρου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στα επίσημα έγγραφα και ανακοινώσεις του, αποκαλεί τον επίσκοπο Τυχικό ήδη «πρώην» μητροπολίτη Πάφου. Μιλώντας στον «Π», ο θεολόγος, συνεργάτης της ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Ιωάννης Αντωνιάδης εξέφρασε τη θέση ότι η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας δεν είναι τυχαία, αφού δείχνει τον σεβασμό του Φαναρίου στις διαδικασίες που ακολούθησε η Εκκλησία της Κύπρου και στην απόφαση που αυτή έλαβε. Στην ουσία, το Πατριαρχείο αναγνωρίζει ότι, μέχρι την τελεσίδικη κρίση, ισχύει πλήρως η απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να κηρύξει έκπτωτο τον πρώην μητροπολίτη Πάφου, επίσκοπο Τυχικό, από τον θρόνο της Πάφου συνεχίζει να προκαλεί θόρυβο και έντονες συζητήσεις. Η διαδικασία, που κράτησε μήνες, συνοδεύτηκε από εσωτερικές διαφωνίες και βαριές καταγγελίες. Ο ίδιος ο Τυχικός δεν αποδέχθηκε ποτέ την ετυμηγορία, τη χαρακτήρισε άδικη και από την πρώτη στιγμή διεμήνυσε ότι θα προσφύγει στο έκκλητο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο ένδικο μέσο στον χώρο της Ορθοδοξίας.

Έκκλητος προσφυγή

Η έκκλητος προσφυγή, που κατατέθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από τον επίσκοπο Τυχικό, συζητήθηκε την Παρασκευή σε συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποφάσισε όπως καλέσει τον επίσκοπο Τυχικό να παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιόν της στα μέσα Οκτωβρίου. Η παρουσία του στο Φανάρι θεωρείται κομβικής σημασίας, αφού θα του δοθεί η ευκαιρία να δώσει απαντήσεις, να αναπτύξει το σκεπτικό του και ενδεχομένως να ενισχύσει με νέα στοιχεία την υπερασπιστική του γραμμή. Ο επίσκοπος Τυχικός θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για όλα όσα του καταλογίζονται, σε μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο την προσωπική του υπεράσπιση αλλά και το κύρος των αποφάσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Από την άλλη, η Εκκλησία της Κύπρου θα επιμείνει ότι η απόφασή της είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιβάλλον του Τυχικού επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Κληρικοί που τον στηρίζουν εκτιμούν ότι στο Φανάρι θα έχει την ευκαιρία να ακουστεί «με καθαρά αφτιά» και να αποκαταστήσει, όπως λένε, την αλήθεια. Ωστόσο, άλλες εκκλησιαστικές πηγές εκφράζουν την άποψη ότι η απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου δύσκολα θα ανατραπεί, καθώς είναι πλήρως τεκμηριωμένη και ελήφθη με πλειοψηφία.

Ξεκάθαρο μήνυμα

Η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πάντως, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αφού το γεγονός ότι αποκαλεί ήδη τον επίσκοπο Τυχικό «πρώην» αποτελεί επιβεβαίωση ότι μέχρι νεωτέρας ισχύει η απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει σεβασμό στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου και, ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι η τελική ετυμηγορία ανήκει στο ίδιο το Φανάρι.

«Η Εκκλησία της Κύπρου σέβεται απολύτως τη διαδικασία και θα αποδεχθεί όποια απόφαση ληφθεί», δήλωσε ο θεολόγος και συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Ιωάννης Αντωνιάδης. Μιλώντας στον «Π», σημείωσε παράλληλα ότι το έκκλητο είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και αποτελεί κανονικό και καταστατικό δικαίωμα κάθε κληρικού.

Κομβικό σημείο

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί τον Οκτώβριο. Εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο επικυρώσει την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου, η έκπτωση του Τυχικού θα σφραγιστεί οριστικά. Αν όμως υπάρξει ανατροπή, το εκκλησιαστικό τοπίο θα αλλάξει δραστικά, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου με το Πατριαρχείο και θέτοντας νέα δεδομένα στην ίδια την Πάφο.

Μέχρι τότε, η πιο πρόσφατη εξέλιξη έχει βαρύνουσα σημασία, αφού οι αποφάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου παραμένουν σε πλήρη ισχύ, με τη σφραγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τουλάχιστον έως την κρίσιμη συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου στα μέσα Οκτωβρίου.

Το κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες, με βάση τις οποίες κρίθηκε έκπτωτος, αφορούν, μεταξύ άλλων, παράτυπη χειροτονία ιερέα, ο οποίος εστάλη στη Θεσσαλονίκη και, κατά την τέλεση μυστηρίων, μνημόνευσε όχι τον οικείο επίσκοπο αλλά τον ίδιο τον Τυχικό, εγκαίνια ναού στο χωριό Μέσανα της Πάφου αφιερωμένου σε ανύπαρκτο Άγιο, που ουδέποτε αγιοκατατάχθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αναβαπτισμοί όρθοδόξων, τους οποίους ο ίδιος επέβαλλε σε περιπτώσεις γάμων με ετερόδοξους, όπως καθολικούς. Καταγγελίες για το εκκλησιαστικό αδίκημα της αποτείχισης, το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα βαρύ και αποτέλεσε βασικό στοιχείο της τελικής απόφασης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αφορούν το κατηγορητήριο, ο Αρχιεπίσκοπος είχε δεχθεί καταγγελίες και έντονα παράπονα και προβληματισμούς, εναντίον του Τυχικού, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδας, τον μητροπολίτη Νεαπόλεως Βαρνάβα αλλά και την κυβέρνηση της Ελλάδας, μέσω της υπουργού Παιδείας, τόσο κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κύπρο όσο και κατόπιν επιστολής του Υπουργείου Παιδείας.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε καταγγείλει τον Τυχικό για διασπαστικές ενέργειες και προς τον πρέσβη της κυπριακής κυβέρνησης στην Αθήνα, ο οποίος μετέφερε τις καταγγελίες αυτές στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας.

Με βάση τα παραπάνω, η Ιερά Σύνοδος τον κήρυξε έκπτωτο, ενώ την τοποτηρητεία του θρόνου ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, μέχρι την εκλογή νέου μητροπολίτη Πάφου.