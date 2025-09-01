Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Επί της διαδικασίας η πρόσκληση Τυχικού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει η Αρχιεπισκοπή

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Επίσκοπος Τυχικός έχει αναφέρει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν λειτούργησε ως Δικαστήριο, και πως τον δικάσανε χωρίς να του δώσουν κατηγορητήριο, αλλά και πως δεν του έδωσαν την ευκαιρία να απολογηθεί αλλά και ούτε κλήθηκαν μάρτυρες.

Eπί της διαδικασίας, είναι η πρόσκληση που δέχτηκε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περί τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκη Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του , ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως αφού άρχισε να εξετάζεται το υλικό που περιέχουν οι φάκελοι προσφυγής του Τυχικού, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο από τους ίδιους τους συνοδικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου να κληθεί στην επόμενη συνεδρία που τοποθετείται στα μέσα Οκτωβρίου για να δώσει προφανώς κάποιες επεξηγήσεις σε θέματα που επιθυμούν να τον ρωτήσουν , όπως είπε.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο κ. Ευσταθίου, ανέφερε πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κληθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά μόνο ο Τυχικός, προσθέτοντας πως στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να κληθεί κάποιος άλλος εκτός του Τυχικού. Σύμφωνα είπε, «με την προσωπική μου εκτίμηση κύριο πρόσωπο θα είναι ο Τυχικός », προσθέτοντας πως αυτός προσέφυγε με την έκκλητο και επανέλαβε πως οι συνοδικοί θα χρειάζονται κάποιες επεξηγήσεις.

Κατόπιν τούτου, είπε ο κ. Ευσταθίου, και μετά την μετάβαση του Επισκόπου Τυχικού, θα αναμένουν να εκδοθεί η οποιαδήποτε απόφαση επί του εκκλήτου δηλαδή, εξήγησε, κατά πόσο γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται.

Όπως ανέφερε αν γίνει δεκτό, σημαίνει ότι ικανοποιείται το αίτημα του Επισκόπου Τυχικού και αν απορριφθεί σημαίνει ότι επικυρώνονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου σε σχέση με το θέμα αυτό.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε ότι ο Επίσκοπος Τυχικός είναι έκπτωτος από τον θρόνο στην Μητρόπολη Πάφου , ότι είναι Επίσκοπος και ότι έχει κληθεί στην Αρχιεπισκοπή για να τοποθετηθεί εκεί, εφόσον υπογράψει ομολογία πίστεως, το γνωστό λίβελο.

Ο Επίσκοπος Τυχικός έχει αναφέρει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν λειτούργησε ως Δικαστήριο, και πως τον δικάσανε χωρίς να του δώσουν κατηγορητήριο, αλλά και πως δεν του έδωσαν την ευκαιρία να απολογηθεί αλλά και ούτε κλήθηκαν μάρτυρες.

Πληροφορίες φέρουν τον Τυχικό να έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για την μετάβαση του στο Φανάρι ωστόσο αυτό που φέρεται να του έχει στοιχίσει πολύ, είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί. Μέχρι χθες Κυριακή δεν φέρεται να είχε λάβει πρόσκληση. Συνεχίζει δε, τον ταπεινό του βίο με προσευχή και ελπίδα, όπως αναφέρουν δικά του πρόσωπα.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΤΥΧΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited