Σύλληψη 23χρονου αλλοδαπού για απόπειρα φόνου και εμπρησμό σε μάντρα αυτοκινήτων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλα τμήματα, μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε οικία αλλοδαπών σε προάστιο της Λευκωσίας. Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της ΜΜΑΔ, κατόπιν μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε μέσα από εξετάσεις, ανακρίσεις και ανάλυση πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα ένας 23χρονος αλλοδαπός, ως ύποπτος για σωρεία σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, τα αδικήματα αφορούν συνομωσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και κλεπταποδοχή. Οι υποθέσεις συνδέονται με περιστατικό που σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου 2025, σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας.

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμη δύο αλλοδαποί.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.