Γίνεται ιδιωτική εταιρεία η Louis, βγαίνει από ΧΑΚ

Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών για ανάδειξη της αξίας της επένδυσης των μετόχων της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση υπό τη μορφή σχεδίου αναδιοργάνωσης (scheme of arrangement) της δομής του Ομίλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ουσία του Σχεδίου είναι ότι η Louis Plc θα μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach, χωρίς χρέη, στους μετόχους μειοψηφίας της Louis Plc (33,03%) και της Louis Hotels (0,12%) έναντι των μετοχών που αυτοί κατέχουν σήμερα στις εν λόγω εταιρείες. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Louis Nausicaa Beach θα εισαχθεί στην κύρια αγορά του ΧΑΚ με μόνους μετόχους τους σημερινούς μετόχους μειοψηφίας της Louis Plc και της Louis Hotels. Έτσι, μόνος μέτοχος της Louis Plc θα παραμείνει ο σημερινός μεγαλομέτοχος της Louis Plc και επομένως η Louis Plc θα αποχωρήσει από το ΧΑΚ και θα γίνει ιδιωτική.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Αρχίζει με την συγχώνευση της Louis Plc με τη θυγατρική της Louis Hotels Public Company Ltd (99,88%), η «Louis Hotels»), με αποτέλεσμα όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Louis Hotels θα μεταφερθούν στην Louis Plc, έναντι της έκδοσης νέων μετοχών της Louis Plc στους μετόχους μειοψηφίας (0,12%) της Louis Hotels.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει μερική διάσπαση της Louis Plc με την μεταβίβαση του κλάδου δραστηριότητας που αφορά το ξενοδοχείο Louis Nausicaa Beach στον Πρωταρά σε μία νέα εταιρεία με την επωνυμία Nausicaa Hotels Plc η οποία με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης, θα είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Η Νέα Εταιρεία, ως αντάλλαγμα της μεταβίβασης του Ξενοδοχείου, θα εκδώσει μετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο σε όλους τους μετόχους της Louis Plc προκειμένου οι μέτοχοι της Louis Plc να κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο της Nausicaa Hotels Plc στα ίδια ποσοστά με εκείνα που κατέχουν σήμερα στην Louis plc. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής της Nausicaa Hotels Plc στο ΧΑΚ, θα γίνει ανταλλαγή μεταξύ του μετόχου πλειοψηφίας, δηλαδή, της Clin Company Ltd από τη μια, και των υπόλοιπων μετόχων της Louis Plc, δηλαδή των μετόχων μειοψηφίας, από την άλλη. Η ανταλλαγή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα η Clin να κατέχει όλες τις μετοχές της Louis Plc και οι μέτοχοι μειοψηφίας όλες τις μετοχές Nausicaa Hotels Plc. Η ανταλλαγή θα οδηγήσει στην μετατροπή της Louis Plc σε ιδιωτική εταιρεία.

Εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εκτιμητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εκτιμητές σύμφωνα με τις οποίες η αξία του ακινήτου (Ξενοδοχείου Nausicaa Beach Hotel συμπεριλαμβανομένου του κινητού και ακίνητου εξοπλισμού) χωρίς δάνεια αντιπροσωπεύει την αξία του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων μειοψηφίας στη Louis Plc.

Για να εγκριθεί και να εφαρμοστεί το Σχέδιο, θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, και οι οποίες θα υπόκεινται στην έγκριση του Δικαστηρίου το οποίο θα διορίσει ανεξάρτητο ειδικό εμπειρογνώμονα ο οποίος θα αξιολογήσει τις βασικές πτυχές του Σχεδίου. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του Σχεδίου τελεί υπό την αίρεση αρκετών προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η έγκριση του Σχεδίου από τις γενικές συνελεύσεις των μελών όλων των Εταιρειών που συμμετέχουν με πλειοψηφία 50% + 1 ψήφο μεταξύ των παρευρισκομένων μετόχων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη εκπροσώπηση των μετόχων μειοψηφίας, όσον αφορά στις συνελεύσεις της Louis Hotels και της Louis Plc, αυτές θα συγκληθούν ξεχωριστά για τον μέτοχο πλειοψηφίας και τους μετόχους μειοψηφίας. Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση του Σχεδίου, στο τελικό στάδιο θα πρέπει να έχει προηγηθεί με επιτυχία η εισαγωγή της Nausicaa Hotels Plc στο ΧΑΚ. Το ολοκληρωμένο τελικό Σχέδιο πριν την εφαρμογή του θα πρέπει να επικυρωθεί από το Δικαστήριο.

Επωφελής η αναδιοργάνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis Plc, πιστεύει ότι η αναδιοργάνωση μέσω του Σχεδίου διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων μειοψηφίας και θα είναι επωφελής για τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως για τους εξής λόγους:

-Η Nausicaa Hotels Plc θα εισαχθεί στην κύρια αγορά του ΧΑΚ σε αντικατάσταση της Louis Plc, με αναμενόμενη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή δραστηριότητα από την υφιστάμενη, αφού δεν θα υπάρχει μέτοχος πλειοψηφίας.

-Δίδεται η ευκαιρία απεγκλωβισμού των μετόχων που αποτελούν σήμερα τη μειοψηφία στην Louis Plc και στην Louis Hotels (η «Μειοψηφία») δίνοντας τους την ευκαιρία, να συγκεντρώσουν την επένδυση τους στη Nausicaa Hotels Plc.

-Το Σχέδιο αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην ανάδειξη της πραγματικής αξίας της επένδυσης της Μειοψηφίας, σε σχέση πάντοτε με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Louis Plc, η οποία κατά μέσο όρο κατά το 2025 κυμάνθηκε μεταξύ 7 - 8 Σεντ ανά μετοχή.

-H Nausicaa Hotels Plc θα είναι μία εντελώς νέα οντότητα, με ισολογισμό που δεν θα περιλαμβάνει οιονδήποτε δανεισμό.

-Η Nausicaa Hotels Plc υπολογίζεται ότι θα προσφέρει τρεις (3) φορές μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της για τους μετόχους της (συγκριτικά με το τι κατέχουν σήμερα στην Louis Plc) και κατ' επέκταση στο ενεργητικό και στα αποτελέσματά της.

-Ο Όμιλος δεσμεύεται ότι θα στηρίξει την Nausicaa Hotels Plc, μεταξύ άλλων, με δεκαετές συμβόλαιο ενοικίασης του Ξενοδοχείου.

Κερδοφορία και μέρισμα

Με βάση το συμβόλαιο ενοικίασης και το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει δανεισμός αναμένεται ότι η Nausicaa Hotels Plc θα έχει σημαντική κερδοφορία. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό της Συμβούλιο μαζί με την Γενική Συνέλευση των μετόχων θα είναι σε θέση να διανέμουν μέρισμα πάνω σε ετήσια βάση.

Η Nausicaa Hotels Plc δεν θα έχει (τουλάχιστον κατά το χρόνο υλοποίησης του Σχεδίου) συγκεκριμένο μέτοχο που να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου ώστε να εξασκεί τον έλεγχο ενώ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της θα διορίζονται από την Γενική συνέλευση των νέων μετόχων της.

Το περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτήσει βάσει του Σχεδίου η Νέα Εταιρεία, δηλαδή το “Nausicaa Beach Hotel”, βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες και πιο γνωστές παραλίες του νησιού στον Πρωταρά.

Επιπρόσθετα, το Ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές τόσο στους τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού αλλά και στο Κυπριακό κοινό γενικότερα.

Εάν και εφόσον, τελικά, η πιο πάνω διαδικασία προχωρήσει (λόγω των διαφόρων προϋποθέσεων που έχουν τεθεί ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί), οι μέτοχοι της Louis Plc και το επενδυτικό κοινό θα τηρούνται ενήμεροι εν ευθέτω χρόνο και όποτε κρίνεται απαραίτητο, για όλα τα στάδια της πιο πάνω διαδικασίας και για οποιεσδήποτε σχετικές σημαντικές εξελίξεις, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Louis Plc ως εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Έχει ήδη εξασφαλισθεί η καταρχήν σύμφωνος γνώμη των χρηματοδοτριών τραπεζών, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, καθώς επίσης και αυτή της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Εκκρεμούν όμως κάποιες επιπλέον εγκρίσεις τόσο από τις Τράπεζες όσο και από άλλους συνεργάτες για τις οποίες απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Καταληκτικά συστήνεται στους μετόχους της Louis Plc καθώς επίσης και στο επενδυτικό κοινό γενικότερα, να λαμβάνουν συμβουλές από εγκεκριμένους επενδυτικούς συμβούλους πριν οποιαδήποτε απόφαση αγοράς ή πώλησης μετοχών. Τονίζεται ξανά ότι η τελική υλοποίηση του Σχεδίου δεν είναι δεδομένη, υπόκειται σε πολλές προϋποθέσεις και εξαρτάται από την εκπλήρωση διαφόρων προαπαιτούμενων όρων.