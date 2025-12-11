Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ταγίπ Ερντογάν – Τα τρία σενάρια και ο γιος του Τούρκου Προέδρου

Ο Μπιλάλ Ερντογάν, γιος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, εξαιτίας της αυξημένης παρουσίας του στη δημόσια σφαίρα και των πρόσφατων παρεμβάσεών του σε πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Κύκλοι της Άγκυρας τον περιγράφουν μάλιστα ως έναν «νέο πολιτικό ασκούμενο».

Ο Μπιλάλ Ερντογάν προκάλεσε πρόσφατα έντονη συζήτηση με την κριτική του προς τη TÜSİAD, χωρίζοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον σε όσους «είναι μαζί μας» και σε όσους «δεν είναι».

Σενάριο δημιουργίας ρόλου για τον Μπιλάλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Nefes, στο προεδρικό περιβάλλον υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν ενδέχεται σύντομα να δημιουργήσει νέο πολιτικό ρόλο για τον γιο του. Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν ότι ο Μπιλάλ Ερντογάν θα μπορούσε –σε μεταγενέστερο στάδιο– να αναλάβει ακόμη και την ηγεσία του AKP. Το μήνυμα των διαρροών; «Πλησίασε τη βάση, δέσε σχέσεις με τα στελέχη και έρχεται η ώρα σου».

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, η οικογένεια Ερντογάν προτιμά να «παραδώσει» το κόμμα στον Μπιλάλ, γεγονός που απαιτεί να ενισχύσει τις σχέσεις του με τα κομματικά στελέχη και τη βάση. Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν:

· ανάληψη κομματικού αξιώματος

· διορισμό σε συμβουλευτικό ρόλο

· ή άλλο είδος θεσμικής ευθύνης

Το όνομα Φιντάν στα σενάρια διαδοχής

Στις ευρύτερες συζητήσεις για τη «μετά Ερντογάν εποχή» εμφανίζεται κυρίως ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ωστόσο σύμφωνα με την Νεφές, παρά το ότι τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προβάλλουν την εικόνα του ως «επιτυχημένου και δημοφιλή», αυτό δεν βρίσκει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Επιπλέον, ο Φιντάν φαίνεται απρόθυμος να εμπλακεί σε εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Το σενάριο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ

Ο γαμπρός του προέδρου, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, έχει επίσης συζητηθεί ως μελλοντική πολιτική φιγούρα, λόγω της δημοσιότητας που συγκεντρώνει. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι, ακόμη κι αν αποφάσιζε να ακολουθήσει πολιτική πορεία, δεν θα τη βασίσει στην κληρονομιά του AKP, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέο, σύγχρονο συντηρητικό κόμμα.

Η Nefes καταγράφει ένα πολιτικό σκηνικό όπου τα σενάρια για τη διαδοχή στην ηγεσία της Τουρκίας πληθαίνουν, με τον Μπιλάλ Ερντογάν να αναδύεται στο προσκήνιο ως κεντρικός παίκτης της επόμενης ημέρας – ενώ Φιντάν και Μπαϊρακτάρ παραμένουν «υποψηφιότητες» διαφορετικού βάρους και φιλοδοξιών.

Πηγή: edotourkia.gr