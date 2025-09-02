Λεμεσός: 79χρονος συνελήφθη γιατί έσπασε τη μύτη 57χρονου

Στη σύλληψη ενός 79χρονου προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ξυλοδαρμού 57χρονου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από άγνωστο του πρόσωπο, ενώ βρισκόταν στην οικία του, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη Δευτέρα, άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε οικία, όπου διαμένει 57χρονος και του επιτέθηκε χτυπώντας τον με τα χέρια του, ενώ του προκάλεσε και τραύμα κάτω από το μάτι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 79χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί εντός δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του, σε σχέση με αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ