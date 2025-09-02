Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Λεμεσός: 79χρονος συνελήφθη γιατί έσπασε τη μύτη 57χρονου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στη σύλληψη ενός 79χρονου προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ξυλοδαρμού 57χρονου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από άγνωστο του πρόσωπο, ενώ βρισκόταν στην οικία του, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη Δευτέρα, άγνωστο πρόσωπο εισήλθε σε οικία, όπου διαμένει 57χρονος και του επιτέθηκε χτυπώντας τον με τα χέρια του, ενώ του προκάλεσε και τραύμα κάτω από το μάτι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 79χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί εντός δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του, σε σχέση με αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΒΙΑΛΕΜΕΣΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited