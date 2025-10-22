Αύξηση 15% στις πωλήσεις ακινήτων τον Σεπτέμβριο, ρέει άφθονο το χρήμα

Αύξηση 15% κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις ακινήτων με το θετικό κλίμα στην αγορά να διατηρείται, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 1484 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 1289 πωλητήρια έγγραφα τον Σεπτέμβριο του 2024. Τον Αύγουστο, οι πωλήσεις ακινήτων είχαν μειωθεί κατά 1%.

Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 18% από μείωση 7% τον Αύγουστο ανεβαίνοντας στα 351 τεμάχια από 298 πέρσι. Αυξημένες κατά 18% είναι και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα με 305 ακίνητα να αλλάζουν χέρια από 259 τον Σεπτέμβριο του 2024. Επίσης, άνοδος 18% σημειώνεται και στην Πάφο με τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν τα 313 από 266.

Αυξημένες κατά 11% ήταν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό που έφθασαν τα 436 τεμάχια από 392 πέρσι.

Μικρότερη είναι η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και ανήλθε στο 7%.

+13% το εννιάμηνο

Όσον αφορά το εννιάμηνο του 2025, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 13% φθάνοντας στις 13173 από 11634 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 κατατέθηκαν στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία ανά το παγκύπριο 15.797 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με 15.567 πωλητήρια έγγραφα το 2023, καταγράφοντας αύξηση 1%.

Θετική η εικόνα, πωλήσεις εκατομμυρίων

Τη θετική εικόνα στην αγορά ακινήτων, αποτύπωσε και η Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του δείκτη τιμών κατοικιών για το δεύτερο τρίμηνο στις 17 Οκτωβρίου.

Σχετικά με την προσφορά ακινήτων, τα διαθέσιμα στοιχεία αδειών οικοδομής, τα οποία αποτελούν πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σταδιακή αύξηση της προσφοράς καταδεικνύουν επίσης και οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2025), με τον δείκτη διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες να συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο τα τελευταία επτά τρίμηνα.

Ο δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 4,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με επιταχυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων και επιβραδυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Οικιών.

Η ανάλυση της Landbank Analytics για τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025, έδειξε ότι η αγορά των οικιστικών ακινήτων αποδεικνύεται ο βασικός πυλώνας της αγοράς μεταχειρισμένων, με τις οικίες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη συνολική αξία πωλήσεων, φτάνοντας τα €190,3 εκατ. Η ζήτηση για αγορά μεταχειρισμένης οικίας μεταφράστηκε σε 552 ξεχωριστές πράξεις.

Ελαφρώς χαμηλότερη είναι η συνολική αξία των διαμερισμάτων η οποία διαμορφώθηκε σε €185 εκατ. τα οποία έχουν σαφώς μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια το Μάιο ήταν συνολικής αξίας €38,8 εκατ. σύμφωνα με στοιχεία της Ask Wire, και η ακριβότερη πώληση αφορούσε οικόπεδο στην Έγκωμη στη Λευκωσία με τιμή €12,5 εκατ.