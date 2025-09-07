Ατέλειωτες ώρες στο τιμόνι σε Λευκωσία και Λεμεσό- Αιτίες και λύσεις του προβλήματος

Τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, οι ουρές δεκάδων μέτρων από αυτοκίνητα έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, με όσους μεταβαίνουν στην εργασία τους ή μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία να έρχονται αντιμέτωποι με τον βραχνά της κίνησης. Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα με το οποίο η Κύπρος έρχεται αντιμέτωπη εδώ και πολλά χρόνια. Έχει εξέχουσα θέση στον δημόσιο λόγο, με λίγα από όσα εξαγγέλλονται να γίνονται πράξη.

Για το αν υπάρχουν λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού, ο «Π» συνομίλησε με τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λουκά Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, «θα πρέπει να πούμε ότι με την αρχή της νέας σεζόν, που ξεκινάει τον Σεπτέμβρη, να είμαστε σίγουροι ότι θα συναντήσουμε μια απότομη κινητικότητα στους δρόμους σε σχέση με το καλοκαίρι. Τα σχολεία ξεκινούν τη λειτουργία τους αλλά και πολλοί εργαζόμενοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Αυτή η μεταβολή θα επηρεάσει και τη συμπεριφορά μας, οπότε θα πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε υπομονή, ηρεμία και ανοχή στους δρόμους, με τους υπόλοιπους οδηγούς, με τα άλλα οχήματα. Θα πρέπει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση».

Ώρες αιχμής σε Λευκωσία- Λεμεσό

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι «οι ώρες αιχμής, όπου και οι οδηγοί θα συναντήσουμε τον μεγαλύτερο οδικό φόρτο, είναι: Λευκωσία: 7:30 π.μ.- 9:30 π.μ. και 4:30 μ.μ.- 6:30 μ.μ., και Λεμεσός: 7:30 π.μ. - 11:30 π.μ. και 7:30 μ.μ. - περίπου 2 ώρες περισσότερες από ό,τι η Λευκωσία. H Λευκωσία διαθέτει οδικές αρτηρίες με κυκλοφοριακή δυνατότητα, ενώ, η Λεμεσός δεν έχει μεγάλους αστικούς διαδρόμους. Η κυκλοφοριακή κατάσταση στη Λευκωσία είναι καλύτερη πέραν των ωρών αιχμής, ενώ στη Λεμεσό παρατηρείται οδικός φόρτος στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας. Η δε έξοδος και είσοδος στη Λεμεσό είναι ένα… μαρτύριο, κάτι που ισχύει και για τη Λευκωσία αλλά σε μικρότερο βαθμό».

Τα βασικά προβλήματα

Σχετικά με τον πυρήνα του προβλήματος ο Λουκάς Δημητρίου ανέφερε: «Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που συναντάμε στο κυκλοφορικό δίκτυο της Κύπρου, με το ένα να επηρεάζεται από το άλλο: Το πρώτο πρόβλημα αφορά τη συμφόρηση που δημιουργείται κατά τις ώρες αιχμής στις βασικές αρτηρίες των μεγάλων πόλεων της Κύπρου. Αυτό το πρόβλημα, είναι μεγαλύτερο στη Λεμεσό. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι κακές συνδέσεις που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Όταν λέμε κακές συνδέσεις εννοούμε: την έλλειψη σημαντικών έργων και συνδέσεων όπως ένας περιμετρικός στη Λεμεσό, η έλλειψη ορισμένων υποδομών από τη Λευκωσία που θα ωρίμαζαν το δίκτυό της αλλά και η απουσία ενός πιο αξιόπιστου και μεγάλου δικτύου λεωφορείων».

Μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

Σε σχετικό ερώτημά μας για πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ο Λουκάς Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι:

«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως δεν υπάρχει μια ιδανική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για να αντιμετωπιστούν τα θέματα, θα πρέπει να δούμε μέτρα: βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

1. Βραχυπρόθεσμα μέτρα, που μπορούν να έχουν αποτελέσματα ακόμα και μέσα σε λίγους μήνες, θα μπορούσαν να είναι:

• Καλύτερη σηματοδότηση: Εγκατάσταση έξυπνων φώτων τροχαίας τα οποία θα μεταβάλλονται ανάλογα με την κίνηση και μπορούν να τη μειώσουν κατά 12%. Είναι ένα έργο που μπορεί να προχωρήσει και έχει μελετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, με ένα κόστος περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη την Κύπρο.

• Αστυνόμευση σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους, χρήση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού (κάμερες).

• Ενθάρρυνση και ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών με τη λειτουργία περισσότερων λεωφορείων, γραμμών και σταθμών μετεπιβίβασης.

Να τονίσουμε ότι πρέπει να γίνουν όλα τα κρίσιμα ώστε να υπάρξει ένα ικανοποιητικό σύστημα λεωφορείων στην Κύπρο. Έτσι χτίζοντας πάνω σε αυτό μπορούμε να δούμε στο μέλλον ακόμη και την εγκατάσταση τραμ. Τονίζουμε ότι η εισαγωγή "βαρύτερων" μέσων θα πρέπει να έρθει όταν θα είναι αναγκαία και βιώσιμα. Όσον αφορά τη δημιουργία Μετρό θα ήταν πολύ ακριβό ως επιλογή.

2. Μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα:

• Σχεδιασμός των πόλεών μας με τρόπο ώστε αυτές να γίνουν πιο ανθρώπινες. Σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να μετρήσουμε πολλά βήματα αλλά και να μην ακολουθήσουμε την πεπατημένη οδό, καθώς οι πόλεις μας μεγαλώνουν γρήγορα.

Το επόμενο διάστημα, θα γίνει στη Λεμεσό μια σημαντική προσπάθεια με τη συμμετοχή τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων: του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ και του Πανεπιστημίου Frederick, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου για τη βιωσιμότητα της πόλης από πολεοδομική αλλά και κυκλοφοριακή πλευρά.

Αυτές οι προσπάθειες θα συντονιστούν από μια σειρά επιστημόνων, όχι μόνο συγκοινωνιολόγων αλλά και ειδικών στην πολεοδομία, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ειδικούς στην επικοινωνία και στην τεχνολογία. Σκοπός είναι επίσης να εμπλακούν και οι πολίτες στη διαδικασία του σχεδιασμού. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες εβδομάδες Το μήνυμα είναι ότι από σήμερα μπορούμε να χτίσουμε την πόλη που θα ζήσουμε τα επόμενα 15 χρόνια».

Έργα εν εξελίξει

Για τον αντίκτυπο του κυκλοφοριακού αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, ο «Π» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Λευκωσίας, Χρύσανθο Φάκα. Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, «Αυτή τη στιγμή, η κίνηση στη Λευκωσία επηρεάζεται από μια σειρά από έργα. Υπάρχουν εν εξελίξει εργασίες που εκτελούνται από το Τμήμα Δημόσιων Έργων σε υπόγειους οχετούς στη Διγενή Ακρίτα, για αυτόν τον λόγο κάποια σημεία της οδού είναι κλειστά. Η οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι κλειστή λόγω ανάπλασης που πραγματοποιείται. ‘Όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν θα βελτιωθεί η κατάσταση με την κυκλοφορία προς τη Δυτική Λευκωσία. Παράλληλα, στη λεωφόρο Ευαγόρος πραγματοποιείται αντικατάσταση του ανατολικού πεζοδρομίου και για αυτό είναι κλειστό μέρος του οδοστρώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται μέρος του φόρτου της κίνησης στη λεωφόρο Στασίνου. Τα έργα υπολογίζονται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες αλλά δεν αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα της κίνησης που παρουσιάζεται στη λεωφόρο Στασίνου, καθότι αυτό προϋπήρχε».

Το αγκάθι της Μακαρίου

Όσον αφορά την οδό Μακαριού ο Αναστάσιος Φάκας ανέφερε: «Η ταλαιπωρία που βιώνουν οι οδηγοί στο κέντρο της Λευκωσίας απαιτεί την άμεση επαναξιολόγηση κάποιων εκ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα με τη Μακαρίου και εκφράζουμε προβληματισμό για τη μονοδρόμησή της. Θα έπρεπε το Υπουργείο Μεταφορών να δεχθεί την εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας για το άνοιγμα της Μακαρίου σε συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένα οχήματα. Ειδάλλως θα πρέπει οι ειδικοί του Υπουργείου Μεταφορών να δώσουν άμεσα λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε το άνοιγμά της».

Παρεμβάσεις του δήμου

Σε ερώτηση για το ποιες κινήσεις έκανε από τη μεριά του ο Δήμος Λευκωσίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κυκλοφοριακού, ο αντιδήμαρχος δήλωσε: «Εγκαινιάσαμε τον πολύ μεγάλο χώρο στάθμευσης στο παλαιό ΓΣΠ συνολικής χωρητικότητας 556 θέσεων στάθμευσης. Καλούμε τον κόσμο να παρκάρει εκεί, κάτι που θα βοηθήσει και τη γύρω περιοχή. Στον χώρο το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και είναι ένα σημείο όπου γενικότερα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή τα έργα στην οδό Μακαρίου έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των κατοίκων στην περιοχή».

Αναφερόμενος στην κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στους δρόμους της Λευκωσίας υποστήριξε ότι: «Πάντα, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα κυκλοφοριακό σοκ, με την κατάσταση όμως την επόμενη περίοδο, σε έναν βαθμό συνήθως, να βελτιώνεται. Πιθανές λύσεις στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού θα μπορούσαμε να βρούμε με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση της χρήσης των οχημάτων, τη μεγαλύτερη χρήση των λεωφορείων, την πεζοπορία. Ως δήμος επιχειρούμε με παρεμβάσεις μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την επιλογή των ΜΜΜ».