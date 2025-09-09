Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κενά και αδυναμίες στον νόμο για τα ηλεκτρικά σκούτερ - Νέος κύκλος συζήτησης στη Βουλή

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Τρόπους βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά σκούτερ αναζητά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών μετά τις διαπιστώσεις ότι σημαντικά και σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν από τη χρήση τους μετά την τροποποίηση του νόμου το 2022

Στο προσκήνιο επανέρχεται η συζήτηση για τη χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, μετά τα σοβαρά κενά και αδυναμίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών μετά από σωρεία παραπόνων θα εξετάσει την ερχόμενη Πέμπτη την πορεία εφαρμογής του νόμου που αφορά τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Πρόκειται για τον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2022. Μετά τις τροποποιήσεις που ψήφισε η Βουλή ρυθμίσ...

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣδρόμοιΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΚΟΥΤΕΡ

