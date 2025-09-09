Κενά και αδυναμίες στον νόμο για τα ηλεκτρικά σκούτερ - Νέος κύκλος συζήτησης στη Βουλή
Τρόπους βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα ηλεκτρικά σκούτερ αναζητά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών μετά τις διαπιστώσεις ότι σημαντικά και σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν από τη χρήση τους μετά την τροποποίηση του νόμου το 2022
