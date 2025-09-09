Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε βαρύ πένθος η Αστυνομία για τον θάνατο του Αρχιαστυφύλακα Αντώνη Γερμανού

Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Αρχιαστυφύλακα 4704 Αντώνη Γερμανού, ο οποίος απεβίωσε στις 07/09/2025.

Ο Αντώνης Γερμανός, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Δεκέμβριο του 1990 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον, με υπηρεσία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, στην Τροχαία Αρχηγείου, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τον Οργανισμό FRONTEX.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 14.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

