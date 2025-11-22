Κύκλωμα με βαρυποινίτη: Νέα αναβολή στο δικαστήριο

Νέα αναβολή της υπόθεσης με το κύκλωμα με φερόμενο ως εγκέφαλο τον βαρυποινίτη Γιώργο Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα) αποφάσισε χθες το Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία. Πέραν του κατάδικου στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα ονόματα 37χρονης από τη Λευκωσία, των γονιών και του αδελφού της, 40χρονου από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και 26χρονης δεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλάκων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν σε συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αδικήματα διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη χθεσινή δικάσιμο, το Κακουργιοδικείο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την 37χρονη η οποία διατηρεί δεσμό με τον κατάδικο, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, η κατηγορούμενη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λευκωσίας και ότι τις προηγούμενες ημέρες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κατόπιν των εξηγήσεων που δόθηκαν υπό την υπεράσπιση της κατηγορούμενης, το δικαστήριο διέταξε όπως το ένταλμα σύλληψης παραμείνει ανεκτέλεστο και θα εκτελεστεί μόνο εάν δεν παρουσιαστεί στην επόμενη ορισμένη δικάσιμο.

Σε σχέση με την υπόθεση, ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα ζήτησε όπως αναβληθεί η διαδικασία, εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος certiorari για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που έγινε στο κελί του. Το ένταλμα αφορούσε τις έρευνες που έγιναν από την Αστυνομία για σκοπούς διερεύνησης της παρούσας υπόθεσης. Η υπεράσπιση του Ζαβράντωνα ζήτησε όπως η υπόθεση οριστεί μετά τις 12 Δεκεμβρίου, οπόταν αναμένεται να υπάρχει η απόφαση του Ανωτάτου, κάτι που, όπως είπε, ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόλοιπων κατηγορουμένων δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα για αναβολή, παρά το γεγονός ότι δήλωσαν ετοιμότητα για να απαντήσουν οι πελάτες τους στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ούτε η Κατηγορούσα Αρχή έφερε ένσταση στο αίτημα για αναβολή. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη η διαδικασία αναβλήθηκε, με το Κακουργιοδικείο να επαναορίζει την υπόθεση για σκοπούς απάντησης για τις 17 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι εγκέφαλος είναι ο βαρυποινίτης ο οποίος οργάνωνε τις «δουλειές» μέσω κινητού τηλεφώνου μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, με τη βοήθεια της 37χρονης με την οποία διατηρούσε δεσμό. Από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζική θυρίδα και σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Για την ίδια υπόθεση, για όλους τους κατηγορούμενους, πλην του βαρυποινίτη, το δικαστήριο αποφάσισε όπως παραμείνουν ελεύθεροι με τους ίδιους περιοριστικούς όρους που τέθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας.