Στη Λευκωσία η καρδιά του ευρωπαϊκού επιχειρείν

Η OEB φιλοξένησε τη Σύνοδο των προέδρων του BusinessEurope (CoPres), ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στη Λευκωσία συγκεντρώθηκαν οι επικεφαλής 42 εργοδοτικών ομοσπονδιών από 36 χώρες, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται ως η πιο υψηλού επιπέδου επιχειρηματική συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Οι εργασίες της Συνόδου επικεντρώθηκαν σε τρία βασικά πεδία: τις προτεραιότητες της επερχόμενης κυπριακής προεδρίας, τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση του ενεργειακού κόστους, με την υπερβολική ρύθμιση να αναγνωρίζεται ως βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη. Παράλληλα, η ναυτιλία και οι προκλήσεις της πράσινης μετάβασης αποτελούν κομβικά θέματα συζήτησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε τους συνέδρους στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι η παρουσία τους προσδίδει «προστιθέμενη αξία» στην Κύπρο και ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα είναι κεντρικό ζήτημα κατά την κυπριακή προεδρία. «Έχουμε περάσει από το στάδιο των συζητήσεων στο στάδιο των αποφάσεων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας και ανάπτυξης.