Eurobasket 2025: Το «πάμε» του Τζόκοβιτς στον Αντετοκούνμπο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος το φώναξε στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς. «Idemo» ήταν η ατάκα του προς τον Σέρβο τεχνικό ο οποίος άκουσε το «πάμε» στη μητρική του γλώσσα.

Σήμερα, ένας άλλος Σέρβος φρόντισε να στείλει το ίδιο μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Greek Freak πόσταρε στους λογαριασμούς του στα social media μια φωτογραφία από τον χθεσινό αγώνα με τη Λιθουανία, γράφοντας απλά Ρίγα (η πρωτεύουσα της Λετονίας όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025), αλλά έχοντας τα δύο δάχτυλα του χεριού του να συμβολίζουν προφανώς τους δύο αγώνες που απομένουν για να φορέσει στο στήθος του το πρώτο μετάλλιο με την Εθνική μπάσκετ.

Κι ανάμεσα σ' αυτούς που σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πέρα από τα αποθεωτικά emoji έγραψε στα ελληνικά «Πάμε».

