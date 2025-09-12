Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ελπιδοφόρος χειμερινός τουρισμός στη Λάρνακα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Τα θετικά μηνύματα που φτάνουν στη Λάρνακα για τον φετινό χειμερινό τουρισμό αφορούν, κυρίως, τις τρεις παραδοσιακές αγορές της πόλης, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και την Πολωνία. Από τις χώρες αυτές θα συνεχίσει να υπάρχει αεροπορική σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας. Όσον αφορά το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο φετινός Ιούλιος παρουσίασε αύξηση 3% στις διανυχτερεύσεις συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα

Τουρισμό και τον χειμώνα θα έχει η Λάρνακα! Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις και κρατήσεις, φαίνεται ότι η τουριστική κίνηση στην πόλη κατά τους χειμερινούς μήνες θα κυμανθεί στα ίδια με τα περσινά, πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, εξού και όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες εντός της Λάρνακας θα παραμείνουν ανοιχτές. Ο πρόεδρος του...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣΧειμώναςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited