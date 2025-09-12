Ελπιδοφόρος χειμερινός τουρισμός στη Λάρνακα
Τα θετικά μηνύματα που φτάνουν στη Λάρνακα για τον φετινό χειμερινό τουρισμό αφορούν, κυρίως, τις τρεις παραδοσιακές αγορές της πόλης, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και την Πολωνία. Από τις χώρες αυτές θα συνεχίσει να υπάρχει αεροπορική σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας. Όσον αφορά το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο φετινός Ιούλιος παρουσίασε αύξηση 3% στις διανυχτερεύσεις συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.