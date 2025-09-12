Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φορείς: «Πρόεδρε, κάνε κάτι με το Υφ. Πολιτισμού»

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεκάδες πολιτιστικοί φορείς και μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας κατηγορούν την ηγεσία του Υφυπουργείου Πολιτισμού για απαξίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αδιαφάνεια και περιβάλλον εκφοβισμού. Οι φορείς καλούν τον ΠτΔ να παρέμβει «για την αποκατάσταση της θεσμικής τάξης, την προστασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικούς μήνες στον χώρο του κυπριακού πολιτισμού, με δεκάδες φορείς να μαζεύουν υπογραφές και να καταγγέλλουν ότι η ηγεσία του Υφυπουργείου Πολιτισμού υπονομεύει την καλλιτεχνική δημιουργία και δημιουργεί αδιαφανείς και εκφοβιστικές συνθήκες. Με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που κοινοποιήθηκε στη Βουλή και στα ΜΜΕ, δεκάδες πολιτιστικοί φορείς και μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας καταγγέλλουν «βαθιά απογοήτευση και έντονη ανησυχία» για την πορεία και τη ...

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣΜΠΙΕΝΑΛΕ

