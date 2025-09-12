Στήριξη Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ο Σερντάρ Ντενκτάς - Προβάδισμα του υποψηφίου της τ/κ αντιπολίτευσης

Την προσωπική του στήριξη στον πρόεδρο του ΡΤΚ και υποψήφιο για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, Τουφάν Ερχούρμαν ανακοίνωσε ο Σερντάρ Ντενκτάς, που πρόσφατα ίδρυσε το κόμμα «Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα», τα μέλη του οποίου – είπε - θα λάβουν τις δικές τους αποφάσεις.

Χθες, ώρες πριν από τη σημερινή υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις «προεδρικές», ο κ. Ντενκτάς δήλωσε ότι «επειδή οι προεδρικές εκλογές δεν είναι θέμα καρδιάς, αλλά νου και λογικής, η υποστήριξή μου θα είναι στον Έρχουρμαν. Δεν θα συγκρουστεί με την Τουρκία, αλλά δεν θα πει ‘ναι’ σε όλα, και θα προσφέρει ένα καλό περιβάλλον για διαβούλευση».

Συμπαθεί και σέβεται τους άλλους υποψηφίους, συνέχισε, αλλά η "εκλογή" θα είναι μεταξύ δύο υποψηφίων. «Δεν μπορείτε καν να καταλάβετε τι λέει ο ένας από τους δύο υποψηφίους. Επομένως, η συζήτηση, η αντιπαράθεση ή η αντίθεση αποκλείονται. Τουλάχιστον μπορείτε να καταλάβετε τι λέει ο άλλος υποψήφιος. Ακόμα κι αν διαφωνείτε, μπορείτε να μιλήσετε, να αντιταχθείτε και να καταλήξετε σε συμφωνία. Δεν έχω καμία απολύτως εχθρότητα απέναντι σε κανέναν, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τη λογική και τη σύνεση».

Ο Σερντάρ Ντενκτάς, χαρακτηρίζοντας το κόμμα του ως κεντρώο κόμμα, τόνισε ότι οι απόψεις που κάποτε θεωρούνταν δεξιές ή αριστερές συγκλίνουν τώρα σε μια φιλελεύθερη οικονομία. «Το κόμμα TAM είναι ένα κεντρώο κόμμα που πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ελευθερίες. Για χρόνια, η χώρα περιορίζεται σε δύο προοπτικές για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Το TAM είναι το κόμμα που θα απελευθερώσει τη χώρα από αυτές τις αλυσίδες».

Κατά τον ίδιο, η ρητορική μιας ομοσπονδίας και δύο κρατών έχει γίνει φυλακή για τον «λαό». «Θα ανοίξουμε τη συζήτηση σε ολοκαίνουργια μονοπάτια και προσεγγίσεις που συμμορφώνονται με το νόμο και είναι εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες και να κάνουμε βήματα μπροστά χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες όπως εμπάργκο και περιορισμούς», πρόσθεσε.

Προβάδισμα Ερχιουρμάν, γρίφος η Άγκυρα

Υποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, με τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του υποψηφίου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS), που διενεργήθηκε τον Αύγουστο και δημοσιεύθηκε στον τ/κ Τύπο χθες, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουρμάν, λαμβάνει ποσοστό 47,6% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο σημερινός ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, έρχεται δεύτερος με 43%. Η απουσία τρίτου ισχυρού υποψηφίου δημιουργεί την εντύπωση ότι οι λεγόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι ενός γύρου και πως το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις ψήφους των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση του CMIRS δείχνει ότι το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων αγγίζει το 4%, κάτι που θεωρείται καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα, αφού η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων είναι 4,6%. Καταγράφεται επίσης πως ένα ποσοστό 3,8% των ψηφοφόρων δεν θα προσέλθει στην κάλπη.

Προφίλ

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είναι ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της τ/κ αριστεράς και τάσσεται υπέρ του συμφωνημένου πλαισίου λύσης του Κυπριακού. Ωστόσο, η προεκλογική του καμπάνια έχει ως βασικό στόχο να μην δημιουργήσει πόλωση στο εκλογικό ακροατήριο. Αυτό διότι ο κ. Ερχιουρμάν δεν μπορεί να εκλεγεί μονάχα με τις ψήφους των Τ/Κ αριστερών και χρειάζεται τη στήριξη ψηφοφόρων της τ/κ κεντροδεξιάς, μερίδας των Τούρκων εποίκων που έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά και ατόμων τα οποία δεν είναι ένθερμοι υποστηρικτές της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παράλληλα αποφεύγει δηλώσεις κατά της Τουρκίας, θέλοντας έτσι να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες της τ/κ δεξιάς, η οποία τον παρουσιάζει ως έναν υποψήφιο που βρίσκεται σε διάσταση με την Άγκυρα.

Από την άλλη, ο σημερινός ηγέτης των Τ/Κ, Ερσίν Τατάρ, προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η δική του προσέγγιση στο Κυπριακό για λύση δύο κρατών είναι η πιο σωστή. Υποστηρίζει μάλιστα ότι το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έκλεισε για την Τουρκία και προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι ο αντίπαλός του δεν θα μπορέσει να πείσει την Άγκυρα για λύση ομοσπονδίας. Επίσης καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να ανακόψει την είσοδο του Ερχιουρμάν σε δεξιά ακροατήρια και οικογένειες εποίκων, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει πόλωση στους ψηφοφόρους μέσα από την εργαλειοποίηση και τον υπερτονισμό πολιτικών αντιθέσεων όπως ομοσπονδία – δύο κράτη, αριστερά – δεξιά, έποικοι – Τουρκοκύπριοι.

Άγκυρα

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη φανερώσει τις προθέσεις της, αν και ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η Άγκυρα δύσκολα θα αποφασίσει να υποστηρίξει ανοικτά τον υποψήφιο της αριστεράς.

Πριν λίγο καιρό ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβντέτ Γιλμάζ, πραγματοποίησε επίσκεψη σε χωριά της Καρπασίας, ωστόσο δεν έδωσε κάποια σημάδια υποστήριξης του κ. Τατάρ. Βέβαια οι «προεδρικές εκλογές» θα πραγματοποιηθούν στις 19 Οκτωβρίου και μέχρι τότε υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν κινήσεις στήριξης κάποιου υποψηφίου. Ίσως, για παράδειγμα, να προσκληθεί σε κάποια εκδήλωση ο Ερσίν Τατάρ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία για να φωτογραφηθεί με Τούρκους αξιωματούχους.

Πάντως ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι εάν δεν υπάρξει παρέμβαση υπέρ του Τατάρ από την Άγκυρα, τότε, θα διαφανεί πως η τουρκική κυβέρνηση στηρίζει τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνει ξεκάθαρο πως η Άγκυρα προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα στο Κυπριακό για να ασκήσει πιέσεις στην ε/κ πλευρά, η οποία κερδίζει διεθνώς τις εντυπώσεις λόγω της αδιάλλακτης επιμονής του Ερσίν Τατάρ σε λύση δύο κρατών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ρεπορτάζ Σταύρου Αντωνίου