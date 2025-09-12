Η μεταγραφική τώρα ξεκίνησε!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ποιος είπε πως η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο έχει ολοκληρωθεί; Και ποιος είπε πως αφορά μόνο μετακινήσεις ποδοσφαιριστών από τη μία ομάδα στην άλλη; Κατ' αρχήν να πούμε πως οι ομάδες μπορούν ακόμα να την παλέψουν με παίκτες ελεύθερους ή δανεικούς. Αυτός ο κανονισμός δεν ισχύει όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά κόμματα ενόψει βουλευτικών. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις έφτασαν εδώ και καιρό στο τελικό τους στάδιο. Πλέον πάμε επί της ουσίας με μετακινήσεις. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτοι να υπογράφουν νέα… συμβόλαια συνεργασίας, με τα κόμματα να ψάχνουν… παίκτες που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Που, ρε παιδί μου, προπονούνταν ή αγωνίσθηκαν με τις προηγούμενες… ομάδες τους και δεν θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής κ.ο.κ. Προσοχή όμως! Πριν βάλετε τζίφρα, δείτε το συμβόλαιο προσεκτικά. Μην τρέχουμε Γενάρη μήνα για αποδεσμεύσεις! Γιατί η αγορά θα κλείσει σε μία φάση ε!

