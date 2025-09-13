Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το καλοκαίρι συνεχίζεται: Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους 38 βαθμούς στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογιάς, πιο δροσερά θα είναι στα παράλια και στα ορεινά, ενώ το βράδυ η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ευχάριστη με πτώση της θερμοκρασίας, γύρω στους 22 βαθμούς. 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας: 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ενώ την Τρίτη αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

