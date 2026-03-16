Το καλοκαίρι έτοιμο το πράσινο σημείο στο Μακένζι

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου Πράσινου Σημείου της Λάρνακας στον ίδιο χώρο όπου λειτουργούσε την τελευταία δεκαετία (από το 2016) το προσωρινό Πράσινο Σημείο, παρά την περιοχή Μακένζι, έναντι της Τεχνικής Σχολής Αγ. Λαζάρου.

Ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τους δημότες ότι τα κατασκευαστικά έργα προκειμένου η πόλη της Λάρνακας ν’ αποκτήσει μόνιμο και σύγχρονο Πράσινο Σημείο συνεχίζονται, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού €1 εκατ, συγχρηματοδοτείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΕΟΑ, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές εργασίες που περιλάμβαναν τη γενική ισοπέδωση και τον καθαρισμό του οικοπέδου και οι επιφανειακές εκσκαφές για την επίτευξη των απαιτούμενων υψομέτρων. Κατασκευάστηκαν, επίσης, οι τοίχοι για τον υπερυψωμένο δρόμο και η επιχωμάτωση του δρόμου. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του πέδιλου του υπόστεγου και του τοίχου αντιστήριξης πίσω από αυτό.

Τα επόμενα στάδια εργασιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του χώρου, την κατασκευή θεμελίων και δαπέδων για τα βοηθητικά κτήρια, (γραφείο φύλακα και χώρους υγιεινής), την κατασκευή θεμελίων του μηχανοστασίου πυρόσβεσης, την εγκατάσταση εξωτερικών αποχετεύσεων και ομβρίων, την ανέγερση μεταλλικού υπόστεγου και μεταλλικών κτηρίων, την κατασκευή περιφράξεων και πυλών, ενώ θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υποδομών και ολοκλήρωση των εσωτερικών οδοστρωμάτων, της σήμανσης και των χώρων πρασίνου.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του Πράσινου Σημείου Λάρνακας, αναμένεται ότι θα μειωθούν τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή, θα βελτιωθούν σημαντικά οι ποσότητες ανακύκλωσης, θ’ αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων και παράλληλα θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Η αναβάθμιση κι επέκταση του Πράσινου Σημείου Λάρνακας γίνεται στη βάση αρχιτεκτονικών σχεδίων που εκπονήθηκαν σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με την υλοποίηση του έργου, η εγκατάσταση θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ογκώδη αντικείμενα, όπως έπιπλα, οικιακές συσκευές, χαλιά, μεγάλα γυαλιά, πλαστικά κ.α. Να σημειωθεί, ότι στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας λειτουργούν σήμερα συνολικά επτά Πράσινα Σημεία.