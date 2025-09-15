Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θέλει το Ριάλτο ο Δήμος Λεμεσού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Σε ενέργειες προκειμένου να περάσει στον Δήμο Λεμεσού το Θέατρο Ριάλτο κινείται ο οικείος δήμος. Ανήκε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού και πέρασε το 2018 στα χέρια της ΚΕΔΙΠΕΣ. Έγιναν ήδη οι πρώτες συναντήσεις

Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει από τον Δήμο Λεμεσού σχετικά με το Θέατρο Ριάλτο, με τον δήμο της πόλης να έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα την επιθυμία να αναλάβει το ιστορικό θέατρο της Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε συγκεκριμένες ενέργειες αλλά κ...

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ

