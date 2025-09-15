Η Άννα Βίσση σε μια συγκλονιστική επιστροφή στο Καλλιμάρμαρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια αφού διέσχισε την τεράστια σκηνή της από άκρη σε άκρη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η 'Αννα Βίσση, το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, έδωσε ένα ιστορικό ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μπροστά σε ένα κατάμεστο πλήθος, παρουσίασε μία συναυλία-υπερθέαμα με δυνατές ερμηνείες, μοναδικά οπτικά εφέ και παλμό, χαριζόντάς τους μια ανεπανάληπτη εμπειρία. 

Με μια μικρή καθυστέρηση περίπου δεκαπέντε λεπτών, η Ελληνίδα σταρ ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο Dolce & Gabbana με χρυσές λεπτομέρειες. Αφού χαιρέτησε στους θαυμαστές της από κάθε γωνιά της σκηνής, ξεκίνησε να τραγουδά το «Σε περίπτωση που».  

«Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες...ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα τ' αντιμετωπίσω ότι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» πρόσθεσε, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

