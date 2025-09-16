Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ολοσχερώς καταστράφηκε από φωτιά αυτοκίνητο στη Λεμεσό τα ξημερώματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το όχημα, ιδιοκτησίας 37χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια φωτιάς που κατάστρεψε ολοσχερώς αυτοκίνητο τα ξημερώματα, διερευνούν το ΤΑΕ Λεμεσού και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 01:50 λήφθηκε πληροφορία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στον 77ο δρόμο, στην περιοχή Πολεμιδιών.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το όχημα, ιδιοκτησίας 37χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των ακριβών αιτίων της φωτιάς συνεχίζονται σήμερα.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣΤΑΕ Λεμεσού

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited