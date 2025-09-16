Ολοσχερώς καταστράφηκε από φωτιά αυτοκίνητο στη Λεμεσό τα ξημερώματα

Τα αίτια φωτιάς που κατάστρεψε ολοσχερώς αυτοκίνητο τα ξημερώματα, διερευνούν το ΤΑΕ Λεμεσού και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 01:50 λήφθηκε πληροφορία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στον 77ο δρόμο, στην περιοχή Πολεμιδιών.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το όχημα, ιδιοκτησίας 37χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των ακριβών αιτίων της φωτιάς συνεχίζονται σήμερα.