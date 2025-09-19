Διακοπή ηλεκτροδότησης στη Λάρνακα λόγω πτώσης δέντρου σε πάσσαλο ΑΗΚ

Διακοπή στη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρήθηκε το πρωί για αρκετές ώρες σε γειτονιά που βρίσκεται στη περιοχή της Μητρόπολης στη Λάρνακα, όταν, λόγω των σφοδρών ανέμων που έπνεαν σήμερα, ψηλό δέντρο που βρισκόταν σε εγκαταλελειμμένη οικία έπεσε και παρέσυρε πασσάλους της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται ότι ένας πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα οχήματα υπέστησαν μικρότερες ζημιές από τη πτώση του δέντρου.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δημήτρης Ναθαναήλ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ «λίγο πριν τις οκτώ σήμερα το πρωί στη περιοχή της Μητρόπολης στη Λάρνακα, ένα ψηλό δέντρο που βρισκόταν στην αυλή σπιτιού, λόγω των σφοδρών ανέμων που επικρατούσαν, έπεσε πάνω σε καλώδια της ΑΗΚ. Λόγω του βάρους του δέντρου επηρεάστηκαν τέσσερις πάσσαλοι της Αρχής δηλαδή είτε έπεσαν, είτε πήραν κλίση, με αποτέλεσμα να αποκοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «στη σκηνή μετέβησαν συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού, τα οποία αφού κατέγραψαν τις ζημιές προχώρησαν σε επιδιόρθωση της βλάβης και γύρω στις τέσσερις το απόγευμα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε πλήρως».

Για το πρόβλημα ενημερώθηκε η Αστυνομία και μέλη της Τροχαίας και του Τμήματος Μικροπαραβάσεων μετέβησαν στη περιοχή προκειμένου να διευθετήσουν την τροχαία κίνηση.

Στην περιοχή μετέβη επίσης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς κυρίως λόγους, δηλαδή για να παρέμβει σε περίπτωση που ξεσπούσε πυρκαγιά.

Ακόμα συνεργεία του Δήμου Λάρνακας μετέβησαν στη περιοχή και ανέλαβαν την απομάκρυνση του δέντρου από το δρόμο, ενώ από την πτώση του δέντρου δεν υπήρξαν οποιοιδήποτε τραυματισμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ