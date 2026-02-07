Στο δικαστήριο ο τέως «τσάρος» της ΚΟΠ - Καταχωρίσθηκε υπόθεση εναντίον του Κούμα

Η υπόθεση εναντίον του τέως προέδρου της ΚΟΠ καταχωρίσθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την Πέμπτη, και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ η καταχώριση αφορά σε ένα φυσικό και σε δύο νομικά πρόσωπα. Κύκλοι της Νομικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσαν την καταχώριση της υπόθεσης, αλλά δεν έδωσαν καμμία πληροφορία για το τι περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, αφού αυτό δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στους εμπλεκόμενους, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών ημερών. Θεωρείται, ωστόσο, δεδομένο ότι η βασική κατηγορία που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο είναι εκείνη του ασυμβίβαστου, η οποία απορρέει από τις προσωπικές επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κούμα στον τομέα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και η συνεργασία του με την Cyta, την ώρα που η ίδια η ΚΟΠ, της οποίας προήδρευε, διέθετε δικό της κανάλι μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα πάντως με νομικούς κύκλους, η καταχώριση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο και όχι στο Κακουργιοδικείο, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση υποβάθμιση της σοβαρότητάς της, αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα επιβολής ποινής μέχρι και πέντε χρόνια, ενώ η προβλεπόμενη ανώτερη ποινή για το ασυμβίβαστο, είναι τα τρία έτη. Οι ίδιοι κύκλοι επισήμαναν, επίσης, ότι και η πρόσφατη πολύκροτη υπόθεση του πρώην επιτρόπου Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη, καταχωρίσθηκε και εκδικάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο, το οποίο τον καταδίκασε τελικά σε τριετή φυλάκιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ. Το τελικό πόρισμα της ποινικής ανακρίτριας παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 12 Μαΐου του 2025 και αφού έτυχε μελέτης από στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε τελικά η καταχώριση της υπόθεσης.

Απαντήσεις από Λυκούργου

Στο μεταξύ, χθες, η ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια στην υπόθεση Κούμα, Αλεξάνδρα Λυκούργου, με γραπτή δήλωσή της στο ΚΥΠΕ απάντησε στις επικρίσεις ότι με τη συνέντευξή της στον «Π» την περασμένη Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, αλλά και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρεμβάσεις της που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες, «προσφέρει, σε πιθανούς κατηγορουμένους, τις υπερασπίσεις της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας και της παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη», τονίζοντας ότι προηγούμενες αποφάσεις των κυπριακών δικαστηρίων «καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο», παραπέμποντας πιο συγκεκριμένα στη διαχείριση του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής Π. Πολυβίου.

Μεταξύ άλλων, η πρώην δικαστής σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση του πορίσματος Πολυβίου (το 2011), στο οποίο καταγράφονται σαφή ενοχοποιητικά ευρήματα και κατονομάζονται ύποπτοι, πριν από την καταχώριση του κατηγορητηρίου, κρίθηκε από το Κακουργιοδικείο και το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας και ούτε παραβίασε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Άρα, σημειώνει, «εφόσον κατ' ακολουθίαν, τα κυπριακά δικαστήρια (και, μάλιστα, το Ανώτατο Δικαστήριο) κρίνουν ότι το μείζον δεν τεκμηριώνει, αφ’ εαυτού, την υπεράσπιση της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας και την υπεράσπιση της παραβίασης του δικαιώματος της δίκαιης δίκης, το ίδιο συμβαίνει και με το έλασσον. Μάλιστα, στην περίπτωση του ελάσσονος, οι πιθανότητες απόρριψης τέτοιων υπερασπίσεων παρουσιάζονται να είναι συντριπτικές».

Υπενθυμίζεται ότι το φθινόπωρο του 2011 ο κ. Πόλυς Πολυβίου δημοσιοποίησε το πόρισμά του ημερ. 30.9.2011, το οποίο συνέταξε στο πλαίσιο του διορισμού του ως μονομελής ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, που συνέβη τον Ιούλιο του ίδιου έτους και στο πόρισμα εκείνο ο κ. Πολυβίου εξηγούσε ότι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε τη δημοσιοποίησή του ήταν η ανάγκη πληροφόρησης της κοινής γνώμης για ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και η εξυπηρέτηση της αρχής της διαφάνειας.