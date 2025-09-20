Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεψαχνίζουν τις επαφές λομπιστών - Ελέγχουν ποιον εξυπηρετούν, ποιους συναντούν και τι λένε

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί

Κάτω από το μικροσκόπιο λειτουργών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς βρίσκονται, από την περασμένη Τρίτη, οι αναφορές-έντυπα επικοινωνίας που κατέθεσαν ενώπιον της Αρχής περίπου 200 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως λομπίστες, εκπροσωπώντας και προωθώντας καθ’ όλα νόμιμα διάφορα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Στα έντυπα επικοινωνίας καταγράφονται τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, οι κρατικοί ή αιρετοί αξιωματούχοι που συνάντησαν στο πλαίσιο της προώθησης αυτών των συμφερόντων, καθώς και το τι διαμείφθηκε στις μεταξύ τους συναντήσεις. Υποχρέωση να καταθέτουν τέτοιες αναφορές-έντυπα επικοινωνίας ενώπιον της Αρχής υπέχουν και οι αξιωματούχοι, όπως και οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί που συναντώνται με τους λομπίστες. Οι λειτουργοί της Αρχής Κατά της Διαφθοράς αντ...

