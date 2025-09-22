Στέλεχος της Amazon συνάντησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη

Την ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου συζήτησε, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον David Zapolsky, Senior Vice President, Chief Global Affairs & Legal Officer της Amazon σε συνάντηση που πραγματοποίησαν σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρει ότι η συνάντηση αποτελεί συνέχεια παραγωγικών επαφών που έχουν προηγηθεί με τον Panos Panay, Senior Vice President Devices and Services τον περασμένο Απρίλιο στο Σαν Φρανσίσκο, και με την Amazon AWS και με την Amazon Kuiper, με προγραμματισμένη επίσκεψη της δεύτερης στην Κύπρο εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η Κύπρος, αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης στη δήλωση του, αξιοποιώντας και τη γεωγραφική της θέση, «αναδεικνύεται ταχύτατα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως το fintech, το regtech και το gametech, φιλοξενώντας πέραν των 1.600 διεθνών εταιρειών, μεταξύ των οποίων 47 πολυεθνικές». Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων έχει πενταπλασιαστεί από το 2020, με πολλές να δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ ο τομέας Τεχνολογίας και Πληροφοριών Επικοινωνίας καταγράφει ετήσια ανάπτυξη άνω του 17% από το 2014, συμβάλλοντας σχεδόν κατά 14% στο ΑΕΠ, λέει.

Οι επιδόσεις αυτές, αναφέρει, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μας επενδύσεις σε data centers, cloud και τεχνητή νοημοσύνη, καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνεργασίες προς όφελος τόσο του κράτους και των πολιτών όσο και της περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της Amazon στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ