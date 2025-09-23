Αποφασίζει η Νομική Υπηρεσία για τα έγγραφα των Φυλακών - Παραδόθηκε ο φάκελος

Στη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο φάκελος της υπόθεσης με τα χιλιάδες έγγραφα από τις Κεντρικές Φυλακές τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα.

Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου ολοκλήρωσε το ανακριτικό έργο, το οποίο περιλάμβανε ανακριτικές καταθέσεις και εξέταση όλων των τεκμηρίων που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την οικία του αρχιδεσμοφύλακα, και παρέδωσε τον φάκελο συμπληρωμένο στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες σε σχέση με τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Αστυνομία εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης κατά συγκεκριμένων προσώπων για τα οποία θεωρείται ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για στοιχειοθέτηση υπόθεσης εναντίον τους στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τη Νομική Υπηρεσία, μετά τη μελέτη του φακέλου που ετοιμάστηκε από το ΤΑΕ Αρχηγείου. Αναμένεται δηλαδή να ξεκαθαρίσει εάν η Νομική Υπηρεσία θα υιοθετήσει την εισήγηση των ανακριτών της υπόθεσης και εάν θα βρεθούν κάποιοι κατηγορούμενοι για την πρωτοφανή υπόθεση μετά τα όσα εντοπίστηκαν στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα στη Λευκωσία. Θα διαφανεί επίσης εάν στο κατηγορητήριο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα προσώπων που είχαν συλληφθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση και με την ολοκλήρωση της προσωποκράτησής τους αφέθηκαν ελεύθερα.

Η υπόθεση απασχολεί έντονα τις Αρχές από τον περασμένο Απρίλιο. Στις 10 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο έρευνας σε οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών, εντοπίστηκαν χιλιάδες έγγραφα, ανάμεσα στα οποία απόρρητα και εμπιστευτικά. Η Αστυνομία διενήργησε έρευνα στην οικία του στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης που αφορούσε τη δημιουργία και λειτουργία παράνομου κυλικείου εντός των Κεντρικών Φυλακών.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε σχέση με το διάταγμα κατακράτησης των τεκμηρίων, κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, ένα στο ισόγειο και ένα στον 1° όροφο, 48.430 έγγραφα, που αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν (ο τελικός αριθμός προέκυψε μετά από αξιολόγηση των εγγράφων). «Όλα τα έγγραφα τα οποία κατασχέθηκαν κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, από τον αιτητή. Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες-κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, στην οικία του, και έγγραφα της Αστυνομίας ως και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αντίγραφα αστυνομικών εγγράφων που αφορούν σε διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, αλληλογραφίες Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφίες που ανταλλάγηκαν μεταξύ των Κεντρικών Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων. Αρκετά από τα έγγραφα φέρουν διαβάθμιση Απόρρητο και Εμπιστευτικό. Πέραν των εγγράφων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακοί δίσκοι που φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνίες, αριθμός με δισκέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναμνηστικά δώρα και άλλα αντικείμενα».

Στην ίδια απόφαση του δικαστηρίου, αναφέρεται επίσης ότι τα εν λόγω αντικείμενα κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, από τον αιτητή (σ.σ. αρχιδεσμοφύλακας). Ο μεγάλος όγκος των εγγράφων καθώς και η φύση των αντικειμένων που βρέθηκαν -σημειώνεται στην απόφαση- δημιούργησαν εύλογη αιτία για την πεποίθηση ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα πέραν αυτών για τα οποία είχαν εκδοθεί τα εντάλματα έρευνας και σύλληψης. Ως εκ τούτου, κατασχέθηκαν στην παρουσία του αιτητή και μεταφέρθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Επιχειρήσεων.

Από τα γραφεία της Διεύθυνσης

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου είναι πεπεισμένοι ότι η μετακίνηση των εγγράφων και όλων των τεκμηρίων έγινε από τα γραφεία της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών.

Μεταξύ άλλων, εξασφαλίστηκαν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η μετακίνηση του μεγαλύτερου όγκου των εγγράφων και της υπόλοιπης περιουσίας έγινε από τα γραφεία της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών. Σύμφωνα με την εξασφαλισθείσα μαρτυρία, οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο αρχιδεσμοφύλακας, μετέφεραν τα τεκμήρια εκτός του χώρου των Φυλακών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις τα έγγραφα και τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος Φυλακών.