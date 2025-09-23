Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς λεωφορείο στην Πάφο

Σε μηχανική βλάβη φέρεται να οφείλεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν τις 7:00, σε εν κινήσει λεωφορείο στην περιοχή της Χλώρακας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στα φώτα τροχαίας επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Γεωργίου Αζίνα.

To λεωφορείο από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς .

Σημειώνεται πως το λεωφορείο ήταν άδειο από επιβάτες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του.