Οι Άλτες του Οδυσσέα

Αναπάντητες οι κατηγορίες του πρώην στενού συνεργάτη και υποχείριου του Οδυσσέα, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Αντρέας Χασαπόπουλος στις πολλές εξιστορήσεις του. Μόνο για προσπάθεια εξόντωσης μίλησε. Αξιοπρέπεια, Λογοδοσία, Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη, πρεσβεύουν οι Άλτες, μας θυμίζει ο Οδυσσέας, αλλά ουδείς λόγος για την υποκινούμενη στοχοποίηση ανθρώπων και έργων, από τον ίδιο όταν ήταν στη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Για την ψευδορκία όπως αυτή αποκαλύπτεται από την ενδοεπικοινωνία Οδυσσέα – Χασαπόπουλου και τη σχέση που είχε με τη σελίδα «Στήριξης του Γενικού Ελεγκτή», σιγή ιχθύος, όπως και από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέμβουν αυτεπάγγελτα. Όσο για τους Άλτες, ένας - ένας πηδούν από το σχήμα, με τον μοναχικό καβαλάρη να επιμένει στα αδιάφθορα αφηγήματά του.

Ιουλία

 

