Εσύ, με ποιον κατώτατο μισθό έζησες;

Οι νομοθέτες και συχνά οι συνδικαλιστές έχουν ισχυρή άποψη και πιθανόν λανθασμένη, για τον κατώτατο μισθό, τον οποίο δεν έλαβαν ποτέ. Εκ του ασφαλούς και πίσω από ένα παχυλό μισθό, υπολογίζουν πόσα πρέπει να λαμβάνει κάποιος που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας για να μην πεινάσει. Να εξασφαλίζει δηλαδή ο εν λόγω μισθός τα απολύτως απαραίτητα με τα οποία θα βγάλουν το μήνα περίπου 55 χιλιάδες εργαζόμενοι. Χωρίς απρόοπτα που θα τους ανατρέψουν τον προϋπολογισμό. Αυτός ο κατώτατος δεν καλύπτει ενοίκιο, αυτονομία διακίνησης, υποχρεώσεις, κοινωνική ζωή και κόστος διαβίωσης που ανεβαίνει μήνα με τον μήνα. Αν δεν γνώρισες ποτέ πώς είναι να ζεις με τον κατώτατο, δεν μπορείς να νομοθετήσεις, πόσω μάλλον να στο λέει και η Eurostat, ότι ο κατώτατος στην Κύπρο είναι στο κατώτατο του μέσου όρου της ΕΕ.

