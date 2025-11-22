Τώρα ψάχνουν για τον Ιούδα

Και τώρα τι γίνεται μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου για ρύθμιση των λαμπρατζιών; Μπορεί να βρισκόμαστε μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ωστόσο, το Πάσχα δεν αργεί. Ο Μάριος Χαρτσιώτης έριξε την μπηχτή του, ότι «η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανέδειξε με απόλυτη σαφήνεια μια βαθιά πολιτική αντίφαση ότι, ενώ κάποια πολιτικά κόμματα και βουλευτές μιλούν για ευθύνη, στην προκειμένη περίπτωση επέλεξαν την υπεκφυγή.

Με την τροπή που έλαβε το συγκεκριμένο θέμα πλέον θα ψάχνουν και για τον Ιούδα που πρόδωσε τη διαδικασία και ενώ όλα έδειχναν συμφωνημένα, το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής.

