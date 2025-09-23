Πιθανόν να τέθηκε κακόβουλα φωτιά που ξέσπασε παρά βιομηχανική Αγίου Σιλά

Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοίτη ποταμού, παρά τη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σιλά, στη Λεμεσό. Η φωτιά, η οποία απείλησε εργοστάσιο, δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωσή της, για την κατάσβεση της φωτιάς, που τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 12:00 τo μεσημέρι, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς της Επαρχίας Λεμεσού.

Η πυρκαγιά, προστίθεται, η οποία ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου, πλησίασε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή και ανακόπηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε η Υπηρεσία Θήρας με μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης και ο Δήμος Κουρίου με εκσκαφέα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, που έκαψε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και ακακίες, διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία, καθότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια, αναφέρεται.

