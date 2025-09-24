Οδηγοί προσοχή: Ουρά χιλιομέτρων στην είσοδο της Λευκωσίας μετά από τροχαίο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στον αέρα η έκδοση βίζας σε 17 πρεσβείες - Λόγος για προσυνεννόηση προσφοροδοτών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Επιτυχων προσφοροδότης φέρεται να διατηρεί γραφεία στα κατεχόμενα.

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ακύρωσε την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης αιτήσεων θεώρησης (Visa) σε 17 πρεσβείες μας, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσαν ενώπιόν της οι δικηγόροι προσφοροδότη που αποκλείστηκε. Οι εν λόγω καταγγελίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: Πρώτον,μία από τις δύο εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός φέρεται να διατηρεί γραφεία στο ψευδοκράτος.  Δεύτερον, και οι δύο εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός παρουσίασαν στο παρελθόν σοβαρές ελλείψεις κατά την εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων με άλλες χώρες, γεγονός που οδήγησε στον τερματισμό τους. Τρίτον, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπήρξε προ-...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited