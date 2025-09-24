Στον αέρα η έκδοση βίζας σε 17 πρεσβείες - Λόγος για προσυνεννόηση προσφοροδοτών

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ακύρωσε την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης αιτήσεων θεώρησης (Visa) σε 17 πρεσβείες μας, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσαν ενώπιόν της οι δικηγόροι προσφοροδότη που αποκλείστηκε. Οι εν λόγω καταγγελίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: Πρώτον,μία από τις δύο εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός φέρεται να διατηρεί γραφεία στο ψευδοκράτος. Δεύτερον, και οι δύο εταιρείες στις οποίες κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός παρουσίασαν στο παρελθόν σοβαρές ελλείψεις κατά την εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων με άλλες χώρες, γεγονός που οδήγησε στον τερματισμό τους. Τρίτον, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπήρξε προ-...

