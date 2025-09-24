Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΑΤΑ: Νέο ραντεβού Υπουργού Εργασίας με συντεχνίες την Παρασκευή

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οι συντεχνίες προχωρούν κανονικά στη σημερινή κοινή τους σύσκεψη για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να λάβουν σχετικές αποφάσεις.

Συνάντηση με τις συντεχνίες για το θέμα της ΑΤΑ θα έχει την Παρασκευή το μεσημέρι ο υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας, ρίχνοντας τους τόνους αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ. 

Στις 2 Οκτωβρίου συνέρχονται από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα.

