ΑΤΑ: Νέο ραντεβού Υπουργού Εργασίας με συντεχνίες την Παρασκευή

Συνάντηση με τις συντεχνίες για το θέμα της ΑΤΑ θα έχει την Παρασκευή το μεσημέρι ο υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Οι συντεχνίες προχωρούν κανονικά στη σημερινή κοινή τους σύσκεψη για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να λάβουν σχετικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας, ρίχνοντας τους τόνους αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.

Στις 2 Οκτωβρίου συνέρχονται από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα.