Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε βαρύ πένθος η Αστυνομία - Απεβίωσε ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Λουκάς Μούσουλλος, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Οκτώβριο του 1996.

Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Λοχία 1755 Λουκά Μούσουλλου, ο οποίος απεβίωσε στις 23/09/2025.

Ο Λουκάς Μούσουλλος, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Οκτώβριο του 1996 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον, με υπηρεσία στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αρχηγείου, σε Αστυνομικούς Σταθμούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, στην Τροχαία Λάρνακας και την Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Τερσεφάνου

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα