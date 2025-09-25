Αυξημένη η ευαισθησία των Κυπρίων στην ασφάλεια τροφίμων σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Οι πολίτες της Κύπρου εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε την Άνοιξη του 2025 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε ποσοστό 95%, οι Κύπριοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ (72%).

Επίσης, η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, με 67% να την κατατάσσουν ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες έναντι 46% στην ΕΕ (με πρώτο το κόστος σε ποσοστό 74% έναντι 60% στην ΕΕ). Την ίδια στιγμή, 39% των Κυπρίων θεωρεί ότι γνωρίζει αρκετά για να αποφύγει ή να μετριάσει τους κινδύνους από τα τρόφιμα, έναντι του 30% στην ΕΕ, ενώ το 34% θεωρεί δεδομένο ότι τα τρόφιμα που πωλούνται είναι ασφαλή, σε αντιδιαστολή με το 41% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι Κύπριοι καταναλωτές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ερωτηθέντων που ανησυχούν για την παρουσία χημικών ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, σε ποσοστό 47% έναντι του 28% στην ΕΕ. Επίσης, το θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων απασχολεί το 49%, έναντι 39% στην ΕΕ, το 41% απασχολεί το θέμα της τροφικής δηλητηρίασης μέσω των τροφίμων και ποτών που έχουν μολυνθεί από βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Οι ασθένειες που εντοπίζονται στα ζώα π.χ. που επηρεάζουν τα ζώα ή τους ανθρώπους είναι ένα θέμα που απασχολεί το 44%, τα πρόσθετα όπως χρωστικές ουσίες, συντηρητικά ή αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ή ποτά απασχολεί το 42%, τα μικροπλαστικά στα τρόφιμα απασχολεί το 25% και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών και ορμονών στο κρέας απασχολεί το 29%.

Όσον αφορά την ενημέρωση των Κυπρίων, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, αυτή προέρχεται κυρίως από την τηλεόραση (56% και 55% στην ΕΕ), και εξίσου από τα διαδικτυακά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιστότοπους φιλοξενίας βίντεο (56% και 26% στην ΕΕ), τις συζητήσεις με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους (44% και 42% στην ΕΕ), την αναζήτηση στο διαδίκτυο (26% και 38% στην ΕΕ), και στους Ιστότοπους Δημοσίων Αρχών (21% και 18% στην ΕΕ).

Οι πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης θεωρούνται οι επιστήμονες πανεπιστημίων ή δημόσιων ερευνητικών οργανισμών (85% και 84% στην ΕΕ), οι γιατροί (83% και 90% στην ΕΕ), οι οργανώσεις καταναλωτών (78% και 82% στην ΕΕ), οι επιστήμονες που εργάζονται σε βιομηχανικό ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό (73% και 66% στην ΕΕ) και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (70% και 69% στην ΕΕ).

Σε περίπτωση τροφιμογενούς νόσου, το 78% των Κυπρίων δηλώνουν ότι θα άλλαζαν τον τρόπο προετοιμασίας ή κατανάλωσης τροφίμων (έναντι του 77% στην ΕΕ). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στις ηλικίες 25–39 ετών (86% έναντι του 80% στην ΕΕ) και 40–54 ετών (82% έναντι του 79% στην ΕΕ), ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν ελαφρώς μεγαλύτερη ευαισθησία από τους άνδρες.

Ισχυρή παρουσιάζεται η εμπιστοσύνη των Κυπρίων στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας τροφίμων όπου το 83% (έναντι του 76% της ΕΕ) γνωρίζει ότι η ΕΕ βασίζεται σε επιστημονικές συμβουλές για την αξιολόγηση κινδύνων, το 82% (έναντι του 79% στην ΕΕ) ότι υπάρχουν επαρκείς κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων και τέλος, το 79% (έναντι του 71% στην ΕΕ) γνωρίζει ότι η ΕΕ συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις εθνικές αρχές σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.

ΚΥΠΕ