Θερμοκρασίες φθινοπώρου από την Κυριακή: Με βροχές θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο - Ο καιρός αναλυτικά

Μέχρι το Σάββατο θα διατηρηθεί μια σχετική αστάθεια στα ορεινά, ωστόσο το ακραίο καιρικό σύστημα που επηρεάζει την περιοχή δεν αναμένεται να δώσει έντονα φαινόμενα. Όπως ανέφερε στο politis.com.cy ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, οι βροχές που θα σημειωθούν θα είναι μικρής σημασίας και περιορισμένης διάρκειας.

«Δεν μιλάμε για έντονα καιρικά φαινόμενα. Η εικόνα είναι περισσότερο φθινοπωρινή, με αστάθεια που περιορίζεται κυρίως στα ορεινά μέχρι και το Σάββατο», τόνισε.

Από την Κυριακή, ωστόσο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, οδηγώντας μας ξανά σε συνθήκες πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή. «Η κανονική θερμοκρασία για το εσωτερικό είναι γύρω στους 32 βαθμούς, σήμερα όμως βρισκόμαστε στους 36. Από την Κυριακή θα επιστρέψουμε στα επίπεδα εποχής», εξήγησε ο κ. Χρυσάνθου.

Το σκηνικό θα γίνει ακόμη πιο φθινοπωρινό από την ερχόμενη Τρίτη, με πιο δροσερές θερμοκρασίες και πιο ήπιο κλίμα.

Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, ο Οκτώβριος συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο, όπως ακριβώς συνέβη και τον Σεπτέμβριο. «Η διαφορά θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τον Νοέμβριο, όπου αναμένονται περισσότερες βροχές», υπογράμμισε ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Αναλυτικά η πρόβλεψη του Τμήματος Μετεωρολογίας

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση σύντομης μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.